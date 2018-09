Medagliere Mondiali ciclismo 2018 | tutti i podi e i risultati Olanda al comando | Italia

Medagliere Mondiali ciclismo 2018 : Danimarca al comando : Sono partiti i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, in Austria: le prime cronometro individuali hanno premiato Danimarca ed Olanda, ma gioisce anche l’Italia con l’argento di Camilla Alessio nella prova femminile delle juniores. In calendario 10 prove, 5 a cronometro e 5 in linea, con sei titoli maschili e quattro femminili. Di seguito il Medagliere completo della ...

Mondiali canottaggio : Medagliere a Italia : ANSA, - ROMA, 16 SET - L'Italia prima nel medagliere al termine dei Mondiali di canottaggio di Plovdiv, Bulgaria,. Con otto medaglie, tre ori: quattro di coppia maschile, due senza pl maschile e ...

Canottaggio - conclusi i Mondiali Assoluti di Plovdiv : l’Italia si aggiudica il primo posto nel Medagliere : La Nazionale azzurra chiude al primo posto nel medagliere assoluto per nazioni davanti a Stati Uniti (3-3-4) e Germania (3-1-1) L’Italia del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo conclude i Mondiali Assoluti di Plovdiv (Bulgaria) con 8 medaglie (3 oro: quattro di coppia Senior maschile, due senza Pesi Leggeri maschile e femminile; 4 argento: quattro senza Senior maschile, doppio e quattro di coppia Pesi Leggeri maschile e singolo ...

Canottaggio - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici). TRIONFO DELL’ITALIA!!! : Si sono conclusi a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: l‘Italia difende il primo posto nel Medagliere generale, ottenuto già lo scorso anno a Sarasota, e si conferma prima potenza mondiale in questo sport. Alle nostre spalle USA e Germania. Di seguito il Medagliere generale finale dei Mondiali di Canottaggio e ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : oggi le prime finali olimpiche. Ghiotta occasione per rimpinguare il Medagliere azzurro : Iniziano oggi le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali di Canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria: saranno otto le gare che assegneranno medaglie, ed in quattro di queste sarà presente l’Italia, chiamata a cogliere l’occasione per andare a rimpinguare il bottino di podi maturato nelle specialità non olimpiche. Andiamo a scoprire per tutte le sfide odierne i favoriti per la vittoria e per il podio, nonché le ambizioni ...

Tiro a volo e tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Si sono conclusi a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia chiude al sesto posto nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arrivano le carta olimpiche, con tanto di medaglie di bronzo, per merito di Silvana Stanco nel trap femminile e Riccardo Filippelli nello skeet maschile. Di ...

Mondiali Tiro con l’arco – Italia prima nel Medagliere a Cortina d’Ampezzo [GALLERY] : Italia prima nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi Al termine del World Archery Field Championship di Cortina d’Ampezzo l’Italia si conferma la migliore al mondo nella disciplina del “Tiro di campagna” occupando il primo posto nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi, davanti alla Svezia (3 ori, 2 bronzi), alla Germania (3 ori, 1 bronzo) e agli Stati Uniti (2 ori, 5 argenti, 4 bronzi). Gli azzurri ...

