La Costituzione "rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia. Detta le regole della nostra convivenza e indica i criteri per i comportamenti e le decisioni importanti, come quelle da assumere in questi giorni". Lo sottolinea il Presidente. "Averepubblici solidi e inè una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro", avverte. E invita a recuperare nel Paese il "gioco di squadra".(Di sabato 29 settembre 2018)