Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti Possibili limature al Def

Mattarella sulla manovra - molto preoccupato alza le attenzioni per le prossime ore : Mattarella, nella sua storia politica ne ha viste tante. Perciò già si prepara a un supplemento di sorveglianza Una mattinata a sorvegliare il barometro di mercati e finanza che, come prevedibile, segnava tempesta già prima dell’apertura delle Borse. E poi, fino a sera, una serie di contatti per capire che tipo di prospettive anticipa lo spread schizzato a quota 280, mentre il tonfo di piazza Affari (la peggiore in Europa) puniva qualche banca ...