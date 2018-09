Mattarella | ' La Costituzione impone la sostenibilità del debito pubblico'

Mattarella : «Conti in ordine condizione indispensabile» Salvini : «Costituzione non impedisce cambio di rotta» : Il capo dello Stato: «L’articolo 97 della Carta dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio». Salvini: «La Costituzione non impedisce un cambio di rotta coraggioso»

Mattarella avverte il governo : 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio' : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama il governo sui conti pubblici. 'La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'...

Di Maio : Arriva il team 'mani di forbici'. Mattarella : Costituzione chiede equilibrio di bilancio : Il vicepremier difende il Def: è il più grande piano di investimenti della storia. Per il capo dello Stato indispensabile avere conti solidi - "Arriva il team 'mani di forbici' per tagliare tutto il ...

Mattarella : la Costituzione impone l'equilibrio di bilancio : Roma, 29 set., askanews, - 'La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo ...

Manovra - Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”/ Ultime notizie - monito del presidente : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Manovra - Mattarella : “La Costituzione richiede equilibrio di bilancio. Conti solidi indispensabili per il futuro dei giovani” : “Avere Conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i partecipanti all’iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”. Il presidente ha aggiunto: “La Costituzione italiana – la nostra ...

Il monito di Mattarella : "La Costituzione dispone l'equilibrio di bilancio" : "Avere conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro". Lo afferma il Presidente Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa "Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana".La Costituzione "rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra democrazia" e all'articolo 97 ...

Mattarella avverte il governo : «La Costituzione chiede equilibrio di bilancio» : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama il governo sui conti pubblici. «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Il richiamo di Mattarella al governo : “La Costituzione chiede equilibrio di bilancio” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Manovra - Mattarella 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio' : ROMA - La Costituzione chiede equilibrio di bilancio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sulla Manovra con un monito che lascia pochi dubbi. La Carta ...

Mattarella avverte il governo : 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio' : 'La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei ...

Mattarella : Costituzione chiede equilibrio bilancio - conti in ordine indispensabili per giovani e futuro : "La Costituzione chiede l'equilibrio del bilancio. Tenere i conti in ordine è indispensabile per i giovani e per il futuro". Lo ha sostenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella : "Conti in ordine una necessità | Costituzione impone l'equilibrio di bilancio" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. E mette alle strette il governo