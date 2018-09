Mattarella | La Costituzione dispone l' equilibrio di bilancio Servono conti

blogo

: #Mattarella: 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio e debito pubblico sostenibile'. 'Avere conti pubblici s… - RaiNews : #Mattarella: 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio e debito pubblico sostenibile'. 'Avere conti pubblici s… - masechi : ??Mattarella: 'La Costituzione all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenib… - Quirinale : #Mattarella incontra i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della #Costituzione It… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Il Presidente della Repubblica Sergio, come sempre, coglie l'occasione dei suoi discorsi pubblici per commentare la più stretta attualità politica. In questi giorni l'argomento caldo è ovviamente la manovra economica e il Capo di Stato ha trovato il modo di far sapere come la pensa durante il suo incontro di oggi, presso il Cortile d'Onore del Quirinale, con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni dellaItaliana”.ha prima parlato della tradizione degli italiani in bicicletta, citando anche grandi del passato come Girardengo, Guerra, Bartali, Coppi, Magni, Baldini, Gimondi e Adorni e non nominando i campioni di oggi solo per "evitare rivalità o gelosie", ha esaltato il ciclismo come sport di squadra, poi ha parlato di "regole", quelle che laitaliana detta per la nostra convivenza, indicando i "criteri per ...