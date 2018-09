Mattarella | “Costituzione chiede conti solidi | indispensabili per i giovani” Salvini

ilfattoquotidiano

: #Mattarella: 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio e debito pubblico sostenibile'. 'Avere conti pubblici s… - RaiNews : #Mattarella: 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio e debito pubblico sostenibile'. 'Avere conti pubblici s… - masechi : ??Mattarella: 'Costituzione chiede equilibrio di bilancio' #29settembre #List ?? - masechi : ??Mattarella: 'La Costituzione all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenib… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Avere idello Stato “e in ordine” è una delle regole della Costituzione secondo le quali si devono prendere le decisioni “come quelle di questi giorni”. Ma soprattutto è una “condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Il presidente della Repubblica Sergioaspetta due giorni, uno dei quali passati con gli occhi sugli indici di Borsa e dei buoni del tesoro, per mandare un segnale al governo dopo l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento economico e finanziario. Il capo dello Stato già nella serata di giovedì aveva sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E a sua volta il capo del governo aveva raccomandato ai giornalisti di “non rappresentare il Colle come un contraltare del governo”. Ma l’intervento ha l’effetto di ...