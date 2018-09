Mattarella | «Conti in ordine condizione indispensabile» Salvini | «Costituzione non

Mattarella : "Conti in ordine una necessità | La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Stia tranquillo - c'è equilibrio" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "La Costituzione non impedisce un cambio di rotta coraggioso"

Manovra - Mattarella : “La Costituzione richiede equilibrio di bilancio. Conti solidi indispensabili per il futuro dei giovani” : “Avere Conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i partecipanti all’iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”. Il presidente ha aggiunto: “La Costituzione italiana – la nostra ...

Def - retroscena Sergio Mattarella : 'Molto preoccupato per la tenuta dei conti e la spallata all'Europa' : 'Temo che passeremo giorni anche peggiori di questo venerdì nero'. È questa la profezia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dopo che ieri 28 settembre, lo spread è schizzato a quota ...