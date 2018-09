Mattarella | Carta richiede equilibrio di bilancio | conti solidi indispensabili

Manovra - Mattarella 'La Carta chiede conti in ordine'. Salvini 'Equilibrio c è. Di Bruxelles me ne frego' : ROMA - La Costituzione chiede equilibrio di bilancio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sulla Manovra con un monito che lascia pochi dubbi. La Carta ...

Mattarella : "La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Non impedisce di cambiare rotta - di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Mattarella : "La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Stia tranquillo - c'è equilibrio - di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "La Costituzione non impedisce un cambio di rotta coraggioso"

Manovra - Salvini a Mattarella : "La Carta non vieta una nuova rotta" : La Manovra continua ad agitare le acque del governo e non solo quelle. Di fatto dal Colle è arrivato un monito chiaro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha sostanzialemente "bocciato" la nota di aggiornamento del Def varata dall'esecutivo gialloverde. Il Capo dello Stato non ha usato giri di parole e ha citato la Costituzione: "La Costituzione rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra ...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' - Salvini : 'Carta non impedisce cambio rotta coraggioso' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Mattarella : "Conti in ordine una necessità | La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Stia tranquillo - c'è equilibrio" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "La Costituzione non impedisce un cambio di rotta coraggioso"

Mattarella : "Conti in ordine una necessità | La Carta impone l'equilibrio di bilancio" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. E mette alle strette il governo

Manovra - Mattarella 'La Carta chiede equilibrio di bilancio - indispensabile per il futuro' : ROMA - La Costituzione chiede equilibrio di bilancio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sulla Manovra con un monito che lascia pochi dubbi. La Carta ...