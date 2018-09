Marte | Ufo | Alieni | Destinazione Terra | il 30 settembre evento ufologico a Rho con

meteoweb.eu

: Mistero Ufo: Una bottiglia di Coca Cola individuata su Marte: - Al3ssandrodb : Mistero Ufo: Una bottiglia di Coca Cola individuata su Marte: -

(Di sabato 29 settembre 2018) “Si terrà a Rho (Mi) quello che è considerato dagli appassionati il più importante appuntamentodell’anno, se non degli ultimi anni. Titolo del convegno:“: lo rende noto il CentroMedineo. “La popolarità dei numerosi relatori attirerà molto probabilmente moltissimi appassionati. La data è quella di domenica 30, dalle 9:50 alle 20:15, con pausa pranzo dalla 13:30 alle 14:30. Il Comune di Rho ha reso disponibile per gli organizzatori del Cufom l’auditorium “Padre Reina”, sito in via Meda N. 20. L’ingresso, come sempre per gli eventi del Cufom, sarà gratuito. Nell’occasione, si svolgerà anche il V Congresso Nazionale del CentroMedineo che recentemente ha pubblicato una nutrita serie di avvistamenti fatti in varie località italiane. La prima edizione, svoltasi ...