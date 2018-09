Marotta | Non sarò più l' ad della Juventus

Juventus - annuncio a sorpresa di Giuseppe Marotta : 'Non sarò più l'amministratore delegato' : La società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento e nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome . Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport'. ...

L'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha detto in un'intervista a Sky Sport al termine di Juventus-Napoli che lascerà il suo attuale ruolo in società e non sarà inserito nell'elenco dei consiglieri che verrà presentato lunedì.

Settima meraviglia Juve : 3-1 al Napoli - è già fuga | Marotta shock annuncia l'addio : "Non sarò più ad" : La Juventus batte anche il Napoli, considerata l'unica possibile antagonista per lo scudetto. Segna subito Mertens, poi si scatenano i bianconeri: due gol di Mandzukic e gol di Bonucci. Due assist per Ronaldo. Prima, la Roma aveva fatto suo il derby: anche all'Olimpico 3-1.

