Marotta lascia la Juventus Ultime notizie | “Non sarò più ad Paratici al suo

Marotta lascia LA JUVENTUS/ Ultime notizie : “Non sarò più ad". Roma in forte pressing : MAROTTA LASCIA la JUVENTUS: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Calcio : Marotta lascia - non sarà più amministratore delegato della Juventus : 'Il 25 ottobre è scaduto il mio mandato come amministratore delegato della Juventus. Lunedì il Cda si riunirà per nominare in nuovo ad e il mio nome non sarà tra i candidati. Resterò per ora come ...

Calcio : Marotta lascia - non sarà più amministratore delegato della Juventus : "Il 25 ottobre è scaduto il mio mandato come amministratore delegato della Juventus. Lunedì il Cda si riunirà per nominare in nuovo ad e il mio nome non sarà tra i candidati. Resterò per ora come direttore generale dell'area tecnica". L'annuncio ufficiale della separazione dopo sette anni viene data dallo stesso Marotta su Sky, dopo la vittoria dei bianconeri sul ...

Juve - Marotta lascia : "Non sarò più a.d. bianconero. Le nostre strade si separano" : ... "Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...

Marotta lascia la Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco” : Marotta lascia la Juventus: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:47:00 GMT)

Juve - Marotta lascia : "Non sarò più l'ad. Rimarrò come direttore generale dell'area sport" : ... "Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...

Giuseppe Marotta lascia la Juventus! Notizia a sorpresa - l’amministratore delegato abbandona i bianconeri : Giuseppe Marotta lascia la Juventus! Questa è la grande Notizia del sabato sera per il mondo del calcio italiano. Il 61enne lombardo, direttore generale e amministratore delegato della società bianconera, ha dato l’annuncio ai microfoni di Sky: “Come sapete, il mio mandato da amministratore delegato scade il 25 ottobre. La società e gli azionisti stanno valutando una politica di rinnovamento e di conseguenza nella lista dei ...