Marotta e l’addio a sorpresa alla Juve Turbolenze con Agnelli E il Napoli lo contatta

Marotta fa il punto sulla Juve : lo scambio Bonucci-Caldara - l’addio di Marchisio e la rivale nerazzurra : Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato delle mosse di mercato messe a segno dal club in estate “C’è stato un confronto spontaneo e rispettoso con Marchisio. Le possibilità di giocare rispetto al passato erano basse e abbiamo ritenuto giusto comunicarglielo. Lui ha preso la sua decisione e gli auguriamo il meglio. Lo ringraziamo anche per quello che ha rappresentato per la Juventus, come uomo e come ...