MARIA DE FILIPPI Iva Zanicchi | La migliore | è la Regina Mida della tv Tu si

Amici - la drastica rivoluzione di MARIA De Filippi : che professore fa fuori dal talent - fan disperati : È in atto una rivoluzione al talent-show Amici di Maria De Filippi . A essere toccati dai cambiamenti sono proprio i professori che ogni anno scelgono, seguono e infine, giudicano gli allievi durante ...

Tutte le news sui professori di Amici di MARIA De Filippi : Tantissime novità sui professori di Amici di Maria De Filippi Manca più o meno un mese all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e iniziano già a venir fuori indiscrezioni sul cast. Ci sono delle rivoluzioni che interessano soprattutto il corpo docenti: come rivela Davide Maggio infatti, quest’anno ci saranno solo tre professori per il canto e tre per il ballo. Sarebbero confermati Rudy Zerbi ed Alex Britti, mentre tra ...

MARIA De Filippi riprende Luigi e Sperti : “Certe cose non si possono dire” : Luigi Mastroianni e Gianni Sperti rimproverati dalla De Filippi Qualche giorno fa è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza ha fatto molto discutere Nicola Panico, il quale ha fatto delle clamorose rivelazioni su Sara Affi Fella, che hanno lasciato di stucco un po’ tutti, conduttrice compresa. Cosa ha detto? In pratica il giovane calciatore ha rivelato di aver avuto una relazione con ...

Uomini e Donne - MARIA De Filippi molto irritata nei confronti di Sara Affi Fella - per lei le cose vanno malissimo adesso : Sara Affi Fella fa arrabbiare Maria De Filippi: la conduttrice è molto irritata Lo scandalo scoppiato in questi giorni a Uomini e Donne ha decisamente lasciato senza parole sia il pubblico da casa che le persone che da diverso tempo lavoro al programma. Sara Affi Fella, come molti già sanno, ha finto infatti di essere single per tutto il periodo in cui è stata sul trono. A portare a galla la verità è stato proprio Nicola Panico, il fidanzato ...

Alex Britti ad Amici di MARIA De Filippi - tra i docenti della nuova edizione? Ultime indiscrezioni : Alex Britti ad Amici di Maria De Filippi, in cattedra tra i nuovi professori di canto dell'edizione di prossimo avvio. Il grande ritorno del talent show Amici di Maria De Filippi è alle porte e sono migliaia i ragazzi pronti a contendersi un posto tra i famosi banchi della scuola. Come ogni anno sono tante le indiscrezioni che trapelano riguardo ai professori ed eventuali novità. Per l'edizione numero 18 non sono confermate la presenza ...

MARIA De Filippi rompe il silenzio sul ‘caso Sara Affi Fella’. Mancava solo lei : Il ‘caso Sara Affi Fella’ non si arresta, tutt’altro. Dopo che Claudio della redazione di Uomini e Donne ha smascherato in studio la ex tronista, spuntano ancora dettagli. E dichiarazioni a non finire da parte degli ex protagonisti del programma, degli opinionisti storici e persino di Maria De Filippi adesso. Un passo indietro: Sara aveva scelto Luigi Mastroianni alla fine del suo percorso, ma dopo poco i due si sono ...

Caso Sara Affi Fella : il commento (durissimo) di MARIA De Filippi e l’addio a Instagram : iNon accenna a fermarsi la bufera mediatica che ha coinvolto Sara Affi Fella, l’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe finto di essere single, ingannando Maria De Filippi e il pubblico. Qualche giorno fa la redazione dello show pomeridiano ha affermato di avere le prove che confermavano le bugie di Sara, arrivata a Uomini e Donne non per cercare l’amore (visto che stava ancora con Nicola Panico), ma semplicemente per diventare ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella demolita anche da MARIA De Filippi : le parole che le stroncano la carriera : Dello scandalo di Sara Affi Fella che ha terremotato Uomini e donne , con lei che ha nascosto la sua relazione con Nicola, per la prima volta ne parla anche Maria De Filippi . E anche lei usa parole ...