"L'Italia ha bisogno di favorire l'investimentoe privato e di contenere eil.Non si può non avere una traiettoria di sua riduzione". Lo ha ribadito il governatore della banca d'Italia,, commentando ladel governo,dicendo che non si devono "dare valutazioni che sono tecniche e non politiche perché è troppo presto,non sappiamo abbastanza". E sottolinea: "i mercati devono essere trasparenti, vanno collocati 400mld di titoli di Stato". E la "Banca centrale non risolve problemi di economia reale"(Di sabato 29 settembre 2018)