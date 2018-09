Manovra | Salvini ora frena il Colle e l' Ue | Di Bruxelles me ne frego

Manovra - Salvini ora frena il Colle e l'Ue : "Delle critiche me ne frego" : La Manovra continua ad agitare le acque del governo e non solo quelle. Di fatto dal Colle è arrivato un monito chiaro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha sostanzialemente "bocciato" la nota di aggiornamento del Def varata dall'esecutivo gialloverde. Il Capo dello Stato non ha usato giri di parole e ha citato la Costituzione: "La Costituzione rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra ...

Manovra - il richiamo di Mattarella : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' - Salvini : 'Carta non impedisce cambio rotta coraggioso' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Manovra - Salvini : “Diamo invece di togliere. I mercati? Se ne accorgeranno dopo che l’avranno letta” : “Credibilità Tria a rischio? Questo è Governo del coraggio, in Europa capiranno“. L’ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal suo studio al Viminale. “Finalmente c’è un Governo che pensa prima agli italiani, e quindi è una Manovra economica che restituisce il diritto alla pensione a centinaia di migliaia di sequestrati dalla legge Fornero, e sono tanti posti di lavoro che si liberano per i ...

Manovra : crollano le Borse - Salvini : 'Se Ue ci boccia tiriamo dritti' : Venerdì nero a Piazza Affari. La borsa sprofonda del 3,7% per la Manovra economica, sgradita ai mercati. In fumo 22 miliardi di capitalizzazione. Su lo spread. Secondo le prime stime la legge di ...

Non ti curar dell'Ue ma guarda e passa. Salvini (più duro) e Di Maio (più prudente) difendono la Manovra e tirano dritto su possibili osservazioni di Bruxelles : A fine giornata la borsa di Milano perde 22 miliardi di capitalizzazione. È il primo effetto concreto della legge di bilancio di cui ieri si è definita la cornice. Ma il governo fa spallucce. A partire da Giuseppe Conte. "I mercati non conoscono i dettagli della manovra" si è difeso il presidente del Consiglio. Sia la Lega sia il Movimento 5 stelle tirano dritto. L'euforia di aver sfondato il vallo di Tria e essersi ...

Salvini : "Se UE boccia la Manovra? Noi tiriamo avanti" : Ieri sera è stato trovato l'accordo per arrivare al 2,4% di rapporto Deficit/pil ed oggi sono arrivate, puntualissime, le prime reazioni. Moscovici ha già avvertito l'Italia e un segnale forte è arrivato anche dai mercati finanziari, con lo Spread in rialzo dopo un mese di settembre tranquillo sotto quel punto di vista. La Manovra italiana verrà messa sotto la lente d'ingrandimento dell'EU. Di Maio, dopo i festeggiamenti di ieri sera, ha ...