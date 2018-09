Manovra | Salvini | “Diamo invece di togliere I mercati? Se ne accorgeranno dopo che

Manovra - Di Maio : 'E' il più grande impianto di investimenti della storia italiana'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Manovra : crollano le Borse - Salvini : 'Se Ue ci boccia tiriamo dritti' : Venerdì nero a Piazza Affari. La borsa sprofonda del 3,7% per la Manovra economica, sgradita ai mercati. In fumo 22 miliardi di capitalizzazione. Su lo spread. Secondo le prime stime la legge di ...

Non ti curar dell'Ue ma guarda e passa. Salvini (più duro) e Di Maio (più prudente) difendono la Manovra e tirano dritto su possibili osservazioni di Bruxelles : A fine giornata la borsa di Milano perde 22 miliardi di capitalizzazione. È il primo effetto concreto della legge di bilancio di cui ieri si è definita la cornice. Ma il governo fa spallucce. A partire da Giuseppe Conte. "I mercati non conoscono i dettagli della manovra" si è difeso il presidente del Consiglio. Sia la Lega sia il Movimento 5 stelle tirano dritto. L'euforia di aver sfondato il vallo di Tria e essersi ...

Salvini : "Se UE boccia la Manovra? Noi tiriamo avanti" : Ieri sera è stato trovato l'accordo per arrivare al 2,4% di rapporto Deficit/pil ed oggi sono arrivate, puntualissime, le prime reazioni. Moscovici ha già avvertito l'Italia e un segnale forte è arrivato anche dai mercati finanziari, con lo Spread in rialzo dopo un mese di settembre tranquillo sotto quel punto di vista. La Manovra italiana verrà messa sotto la lente d'ingrandimento dell'EU. Di Maio, dopo i festeggiamenti di ieri sera, ha ...

De Luca : “Io salviniano? Veramente è Salvini che mi copia. Manovra? M5s festeggi in piazza - non a Palazzo Chigi” : “Decreto sicurezza? Qualcuno mi ha detto che sono sulla scia di Salvini. Veramente è il contrario: è Salvini che sta sulla scia di De Luca“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono 25 anni che manteniamo una linea di rigore e di attenzione sul problema sicurezza” – continua – “La nostra impostazione ha e deve avere ...

Manovra - passa la linea Di Maio-Salvini. Il ministro Tria è «ostaggio» : Oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria compie 70 anni, ma non ha nessuna voglia di festeggiare. Per regalo aveva chiesto di tenere bassa l’asticella del deficit nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Alla fine, però, è prevalsa la linea dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: la famosa soglia di sicurezza del 2% è stata ampiamente sforata (il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del Pil) per ...

Manovra - Salvini : diritto al lavoro viene prima di minacce Ue : Milano, askanews, - "Sono orgoglioso di aver restituito il diritto alla vita, alla speranza, al lavoro milioni di italiani che li avevano persi. In questa Manovra c'è l'aumento alle pensioni di ...