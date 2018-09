Manovra | monito di Mattarella | ' indispensabile solidità dei conti' Salvini | ' tranquillo

Manovra - monito di Mattarella : “La Costituzione chiede equilibrio di bilancio” : Il Capo dello Stato invita il governo a tenere in ordine i conti e il bilancio dello Stato. La replica di Salvini: "La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e pompieri, di aiutare i giovani a trovare un lavoro?".Continua a leggere

