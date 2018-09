Manovra | Mattarella | Serve equilibrio di bilancio Salvini | Stia

Manovra - Mattarella : indispensabili i conti in ordine. Salvini : me ne frego dell'Ue : Richiamo del presidente della Repubblica: "La Costituzione dispone di assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico". Il vicepremier: "La Carta non impedisce di cambiare ...

Manovra - Mattarella 'La Carta chiede conti in ordine'. Salvini 'Equilibrio c è. Di Bruxelles me ne frego' : ROMA - La Costituzione chiede equilibrio di bilancio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sulla Manovra con un monito che lascia pochi dubbi. La Carta ...

Manovra - monito di Mattarella : “La Costituzione chiede equilibrio di bilancio” : Il Capo dello Stato invita il governo a tenere in ordine i conti e il bilancio dello Stato. La replica di Salvini: "La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e pompieri, di aiutare i giovani a trovare un lavoro?".Continua a leggere

Manovra e debito pubblico - perché Sergio Mattarella ha deciso di farsi sentire : Prima ci ha provato con le buone, senza farsi sentire in pubblico. Ma non lo hanno ascoltato. Ora ha alzato la voce. Sergio Mattarella ha aspettato che le decisioni fossero prese, che il premier e i ministri avessero parlato, confermando la loro intenzione di varare una Manovra in deficit, in cui cioè si spende più di quanto entri in cassa, fino a sforare del 2,4% il rapporto deficit-pil. Poi, non avendo visto nessun ripensamento ...

Manovra - il richiamo di Mattarella : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Salvini replica a Mattarella : 'Stia tranquillo - Manovra equilibrata : finalmente si cambia rotta' : Arriva pronta la replica di Salvini a Mattarella, che sulla manovra aveva ribadito come la Costituzione chiedesse l'equilibrio di bilancio. LEGGI ANCHE Mattarella avverte il governo: 'La Costituzione ...

Manovra - Salvini a Mattarella : "La Carta non vieta una nuova rotta" : La Manovra continua ad agitare le acque del governo e non solo quelle. Di fatto dal Colle è arrivato un monito chiaro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha sostanzialemente "bocciato" la nota di aggiornamento del Def varata dall'esecutivo gialloverde. Il Capo dello Stato non ha usato giri di parole e ha citato la Costituzione: "La Costituzione rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra ...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' - Salvini : 'Carta non impedisce cambio rotta coraggioso' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Manovra - Salvini risponde Mattarella : "Stia tranquillo - si punta su crescita" : "Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici) finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito ...

Manovra - Mattarella : "Indispensabile per il futuro avere i conti in ordine" : Richiamo del presidente della Repubblica: "La nostra Costituzione dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico"

Manovra - Mattarella 'La Carta chiede equilibrio di bilancio - indispensabile per il futuro' : ROMA - La Costituzione chiede equilibrio di bilancio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nel dibattito sulla Manovra con un monito che lascia pochi dubbi. La Carta ...

Manovra - Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”/ Ultime notizie - monito del presidente : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Manovra - Mattarella : “La Costituzione richiede equilibrio di bilancio. Conti solidi indispensabili per il futuro dei giovani” : “Avere Conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i partecipanti all’iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”. Il presidente ha aggiunto: “La Costituzione italiana – la nostra ...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...