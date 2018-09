Manovra | M5s | ' Ok conti in ordine | ma senza austerità'

Emiliano elogia la Manovra Lega-M5S e attacca i suoi : 'Basta difendere i poteri forti' : La manovra Finanziaria ha un fan inatteso: è Michele Emiliano, Governatore della Puglia e possibile uomo chiave del nuovo corso del Pd. Alcune sue dichiarazioni rese a margine dell'Urbact in atto a Bari che raccontano come l'opinione dell'ex Sindaco del capoluogo pugliese sia tutt'altro che critica nei confronti del'innalzamento del deficit e dell'adozione di misure come il superamento della Legge Fornero, il Reddito di Cittadinanza e la Flat ...

De Luca : “Io salviniano? Veramente è Salvini che mi copia. Manovra? M5s festeggi in piazza - non a Palazzo Chigi” : “Decreto sicurezza? Qualcuno mi ha detto che sono sulla scia di Salvini. Veramente è il contrario: è Salvini che sta sulla scia di De Luca“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono 25 anni che manteniamo una linea di rigore e di attenzione sul problema sicurezza” – continua – “La nostra impostazione ha e deve avere ...

Reddito di cittadinanza - ministri e sottosegretari M5S esultano : “Tutto in deficit? No - vedrete la Manovra. Ci sono coperture” : Per cinque anni il Movimento 5 Stelle aveva replicato ai detrattori del Reddito di cittadinanza, rivendicando di aver già individuato tutte le coperture. Tutto “in regola”, avevano rassicurato, precisando come le coperture (circa 17 miliardi di euro) fossero già state “bollinate” dalla Ragioneria dello Stato. Risorse che sarebbero arrivate – tra le diverse voci – dalla lotta agli sprechi, taglio alle spese della politica ...

Manovra - così l’asse M5s-Lega piega la resistenza del tecnico con Conte mediatore. Ma se il M5s fa festa - la Lega si eclissa : Vertici e pre-vertici, riunioni e faccia a faccia, messaggi cifrati e incrociati, avvertimenti a suocera perché nuora intenda, comunicazioni rassicuranti all’esterno per nascondere le scintille all’interno, quelle provocata dalle spade che si incrociavano: da una parte l’arma del ministro del Tesoro Giovanni Tria – quella soglia che sembrava invalicabile del 2 per cento di rapporto tra deficit e Pil – e ...

Manovra - accordo M5s-Lega sul 2 - 4%. Ma Tria : "Non ci sono risorse per tagliare la Fornero" : stallo. Nel vertice di governo sul Documento di programmazione economica finanziaria, Def,, il ministro dell'Economia Giovanni Tria avrebbe aperto alle coperture per il reddito di cittadinanza, ma avrebbe lasciato fuori la revisione della riforma Fornero con l'introduzione delle 'quota 100' per andare in ...