Manovra | il richiamo di Mattarella | ' La Carta chiede equilibrio dei conti'

Manovra - il richiamo di Mattarella : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...