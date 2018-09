Manovra | Di Maio | “Per la prima volta diamo ai poveri e non alle banche”

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Di Maio : 'La Manovra non è una sfida all'Ue. Basta trabocchetti dai funzionari' : Tria deve restare al Ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. Sul Ragioniere generale, Daniele Franco, Di Maio, interpellato dalla conduttrice dell'intervista ...

Manovra - Di Maio “No uscita dall’Euro - team mani di forbici”/ Ultime notizie “Il Pd si vuole estinguere” : Manovra, Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Manovra - Di Maio : “Pd scende in piazza? Via per l’estinzione. Ora ‘team mani di forbici’ per tagliare spese inutili” : Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa a margine del Global Forum sulla democrazia diretta, attacca il Pd che domani scenderà in piazza a Roma contro il governo giallo-verde. “manifesteranno contro la prima Manovra che introduce il reddito di cittadinanza, supera la Fornero e abbassa le tasse alle partite Iva. Non mi pare una grande furbata a meno che non ci si voglia estinguere”. “Piena interlocuzione con i mercati e ...

Di Maio : “Manovra non è una sfida all’Ue. Trabocchetti dai funzionari dei ministeri” : Qualcuno pensa che «adesso si voglia utilizzare la scusa della manovra per uscire dall’Europa o per uscire dall’Euro: tutte sciocchezze». A dirlo il vicepremier Luigi Di Maio ospite su Sky Tg24 dell’Intervista di Maria Latella. Il ministro del Lavoro aggiunge, a proposito del Def: «Appena sarà pubblicato si vedrà che c’è il più grande piano di i...

Manovra - Di Maio : Tria deve restare - ma basta trabocchetti. Le risorse? Ora arriva il team «Mani di forbice» : Il vice premier: «Non daremo un euro a chi sta sul divano». E sulle pensioni: «Per quota 41 nel 2019 risolveremo anche questo problema»

Manovra - Di Maio : noi con deficit ripaghiamo cittadini : Roma, 29 set., askanews, - 'Sono stato impegnato anima e corpo con la Manovra del popolo, che ci ha consentito di cominciare a ripagare il popolo italiano dalle ruberie effettuati dagli scorsi governi ...

Manovra : Di Maio : non è una scusa per uscire dall'euro : Roma, 29 set., askanews, - La Manovra non è la scusa per uscire dall'europa o dall'euro come hanno pensato diversi analisti. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso de L'intervista di Maria ...

Pensioni - Di Maio 'Nel 2019 risolveremo quota 41'. Manovra 'Non è sfida a Ue e mercati' : Poi ha toccato il delicato argomento degli attacchi subiti dal ministro dell'Economia che sarebbe stato sul punto di dimmettersi . Se Sergio Mattarella abbia chiesto a Giovanni Tria di rimanere 'io ...

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell’Economia troppi trabocchetti» : Il vice premier e lo scontro sul deficit: «Il ministro resti. Questa Manovra non la paga il popolo, ma paga il popolo: non daremo un euro a chi sta sul divano»

Di Maio : "Manovra non è una sfida all'Ue. Trabocchetti dai funzionari dei ministeri" : Tria deve restare al Ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. Sul Ragioniere generale, Daniele Franco, Di Maio, interpellato dalla conduttrice dell'intervista ...

Manovra - DI MAIO SUL DEF “TECNICI? VIA LEGGE BASSANINI”/ Ultime notizie “Deficit ripagato con la crescita” : MANOVRA, Di MAIO sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Manovra - Di Maio : 'Deficit 2 - 4% non è sfida a Ue. Non vogliamo uscire dall'euro' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza . Si è descritta una situazione che non è vera', ha risposto Di Maio a Latella. E sul Ragioniere generale, Daniele Franco , il ministro ...

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell'Economia troppi trabocchetti» : Se Mattarella abbia chiesto al ministro dell'Economia Tria di rimanere «io questo non lo so. So che noi pure difendiamo Tria, deve restare al Mef. Si è descritta una situazione che non è vera». Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Skytg24,...