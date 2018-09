Manovra del popolo | cosa cambia per le partite Iva

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell’Economia troppi trabocchetti» : Il vice premier e lo scontro sul deficit: «Il ministro resti. Questa Manovra non la paga il popolo, ma paga il popolo: non daremo un euro a chi sta sul divano»

Renzi : "Ma quale Manovra del popolo? Questo è un testacoda" : E se un ministro dell'Economia perde la credibilità, ha perso tutto'. A stupire in maniera totalmente negativa 'è il mix di cialtroneria istituzionale e abilità comunicativa che porta i ministri ad ...

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell'Economia troppi trabocchetti» : Se Mattarella abbia chiesto al ministro dell'Economia Tria di rimanere «io questo non lo so. So che noi pure difendiamo Tria, deve restare al Mef. Si è descritta una situazione che non è vera». Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Skytg24,...

Manovra - Di Maio : “Investimenti per 15 miliardi - più grande piano della storia italiana. Demonizzati - conti non saltano” : La “Manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, ...

Manovra - Di Maio : 'E' il più grande impianto di investimenti della storia italiana'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Ecco la Manovra del governo del cambiamento : tre miliardi al Sud per sgravi e incentivi : I dossier da portare in manovra per Barbara Lezzi sono sempre gli stessi: la regola del 34% per portare al Mezzogiorno un terzo degli investimenti complessivi in un territorio dove vive il terzo...

Perché la “Manovra del popolo” verrà pagata soprattutto dai giovani : Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, abolizione della riforma Fornero. Tre fra i capisaldi della «manovra del popolo» annunciati ieri dal vicepremier Luigi Di Maio rischiano di scaricarsi su un bersaglio comune: i giovani...

«Governo del popolo» - tutte le misure della Manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

DEF 2018/ Tutti i punti deboli della 'Manovra del popolo' : Ora è decisivo il ruolo di Mattarella, che ha il dovere/potere di controllare che le misure siano conformi agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 settembre : Manovra – Non rispetterà i paletti del Fiscal Compact - crolla la Borsa - sale lo spread : LA giornata Guerra al Fiscal Compact: il governo sfida Bruxelles Al lavoro sulle stime – Anche con un deficit al 2,4% il debito puo stabilizzarsi o scendere Il Tesoro studia come evitare la bocciatura. Savona: “Sarà battaglia con la Commissione” di Carlo Di Foggia Forza spread di Marco Travaglio Leggete qua: “Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’introduzione del Fiscal Compact nei trattati e stabilire un percorso a ...

'La Manovra del popolo' per ora è solo una cornice : In realtà, contiene solo le dichiarazioni di intenti dei prossimi tre anni. Dovrà essere riempita di contenuti per poi costituire la legge di bilancio, passare in Parlamento ed essere esaminata dalla ...

Non ti curar dell'Ue ma guarda e passa. Salvini (più duro) e Di Maio (più prudente) difendono la Manovra e tirano dritto su possibili osservazioni di Bruxelles : A fine giornata la borsa di Milano perde 22 miliardi di capitalizzazione. È il primo effetto concreto della legge di bilancio di cui ieri si è definita la cornice. Ma il governo fa spallucce. A partire da Giuseppe Conte. "I mercati non conoscono i dettagli della manovra" si è difeso il presidente del Consiglio. Sia la Lega sia il Movimento 5 stelle tirano dritto. L'euforia di aver sfondato il vallo di Tria e essersi ...

La Manovra sul balcone e le preoccupazioni dell'Europa. Di cosa parlare stasera a cena : Il balcone fa sempre il suo effettaccio e tutti, giustamente, lo hanno stigmatizzato. stasera a cena non potrete esimervi da qualche critica di stile alla manovra e alla sua peronista presentazione. Più difficile, ma non perché manchino gli argomenti astratti, prendersela con i contenuti, perché, se