Manovra | Berlusconi | “Fa male a italiani Mi appello a maggioranza e governo”

(Di sabato 29 settembre 2018) “Sono cose che fannoall’Italia, cose che fannoa tutti gli”: così il leader di Forza Italia Silvio, nel giorno del suo compleanno, commenta laLega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto deficit/pil il prossimo anno al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: “Rivolgerò una questaaffinché cambino le cose che hanno deciso”. “Avete visto cosa è successo in borsa? Sui titoli di Stato? Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico” continuain merito alla bufera che ha travolto i mercati all’indomani della pubblicazione della nota del ...