Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : ... ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà quella la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne ...

Il giorno del Def : vertice sulla Manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...

Parlamento riparte da Milleproroghe - attesa per Manovra : Dopo la pausa estiva, l'attività del Parlamento riprende con l'esame a Montecitorio del decreto legge Milleproroghe, in attesa che le Camere ricevano la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza con le linee programmatiche per la manovra d'autunno.