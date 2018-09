Maneskin | esce il nuovo singolo ‘Torna A Casa’ TESTO e AUDIO

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin , il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani , infatti, esce il nuovo ...

Esce ad ottobre l’album dei Maneskin : l’annuncio ufficiale in attesa del tour autunnale : L'album dei Maneskin verrà rilasciato nel mese di ottobre 2018. Era già noto che il disco di inediti della band di X Factor sarebbe uscito dopo l'estate, nel periodo autunnale, ma oggi è stato annunciato il mese preciso che accoglierà il rilascio del nuovo album del gruppo: ottobre. Il disco vedrà la luce con l'etichetta discografica Sony Music e vedrà in tracklist il primo singolo in italiano della band guidata dal frontman Damiano: Morirò ...