Maltempo Sicilia | mareggiata provoca danni nel Catanese

Maltempo Sicilia : allerta nel Ragusano per una violenta mareggiata : E’ allerta a Sampieri, frazione marinara di Scicli (Ragusa), per una violenta mareggiata che sta investendo la borgata dal pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti Protezione civile, Polizia locale, carabinieri e le squadre di operai del Comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Sul posto il sindaco Giannone, l’assessore Carpino e i dirigenti dell’ufficio tecnico. “Si raccomanda ai cittadini di mantenere ...

Maltempo Sicilia : un morto e un ferito in un incidente stradale a Modica : Grave incidente nella serata di ieri nel Ragusano: a Modica una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in un sinistro stradale a causa della pioggia. Un’auto guidata da un 25enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura che sopraggiungeva, andando poi a sbattere con violenza contro il muro di delimitazione della carreggiata. ferito il conducente della seconda auto. L'articolo ...

Maltempo Sicilia - cedimenti sulla SP 38 : “Servono misure urgenti” : “Ancora una volta la viabilità della nostra regione ha messo in evidenza tutti i suoi pericolosi limiti: il Maltempo e i cedimenti di queste ultime ore hanno isolato il ‘Vallone’, in particolare la strada provinciale 38 Caltanissetta-Mussomeli nella zona dell’ex miniera di Bosco Palo”. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare del Pd all’Assemblea regionale Siciliana, che aggiunge: “Il Governo regionale non ...

Maltempo in Sicilia - frane e crolli nel nisseno : L’area del Vallone, la zona nord della provincia di Caltanissetta, in ginocchio per il Maltempo. crolli, frane, fango sulle vie di collegamento. La pioggia caduta nel pomeriggio di oggi ha provocato numerosi danni. A risentirne soprattutto la viabilita’. Due i comuni piu’ colpiti: Mussomeli e Serradifalco. La cosiddetta “capitale del Vallone” e’ isolata rispetto al proprio capoluogo dopo il crollo di un ...

Maltempo Sicilia : scuole chiuse domani mercoledì 26 Settembre a Mussomeli : scuole chiuse per il Maltempo domani a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Il sindaco Giuseppe Catania ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per domani, a causa dell’allerta meteo (codice arancione) diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile. L'articolo Maltempo Sicilia: scuole chiuse domani mercoledì 26 Settembre a Mussomeli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : strade allagate a Palermo : Piove e a Palermo si allagano di nuovo alcune strade: i maggiori disagi tra la via Messina Marine e il quartiere di Ciaculli. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla. Disagi anche in via Castelforte e in via Castellana. L'articolo Maltempo Sicilia: strade allagate a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Sicilia : Maltempo e precipitazioni diffuse : La Protezione civile Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni “da sparse a diffuse a partire dalla serata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente ...

Maltempo in Sicilia - forti temporali : frana inghiotte tratto della strada provinciale 38 - isolato il comune di Mussomeli : Una voragine nell’asfalto, un ponticello completamento cancellato dalla furia del Maltempo. Il comune di Mussomeli, nel Nisseno, da questo pomeriggio e’ isolato dal proprio capoluogo. A causa delle forti piogge cadute sulla zona del Vallone, un lembo di strada sulla strada provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco, ad un passo dalle miniere Bosco, si e’ sbriciolato. Per fortuna, al ...

Allerta Meteo - burrasca e Maltempo al Sud : allarme arancione in Sicilia - avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Dopo il passaggio dell’area di bassa pressione proveniente dal Nord Europa, che ha fatto affluire sulla scena italiana aria decisamente più fresca di quella che stazionava sulla nostra Penisola, resterà nelle prossime ore un’intensa ventilazione su gran parte dell’Italia, specialmente al Centro-Sud. Nella notte, poi, un’area di instabilità sulla Sicilia, porterà precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o ...

Maltempo Sicilia : fango e detriti sulla statale SS123 di Licata : Traffico provvisoriamente bloccato sulla SS123 “di Licata” a causa della presenza di fango e detriti sulla carreggiata: l’interruzione riguarda entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto squadre di Anas e dell’impresa di pronto intervento per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. L'articolo Maltempo Sicilia: fango e ...