Malore in acqua | turista piemontese muore in Sardegna

Malore in acqua morto un uomo a Gera Lario : La tragedia è avvenuta ieri , venerdì 21 settembre, sulle sponde del lago a Gera Lario. Malore in acqua a Gera Lario morto un uomo Un uomo, di origine americana, si trovava in barca a vela insieme ad ...

Malore in acqua : muore sub all’Isola del Giglio : Un sub ha accusato un improvviso Malore appena entrato in acqua per fare un’immersione, ed è morto poco dopo malgrado i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: è accaduto questa mattina all’Isola del Giglio (Grosseto). Secondo quanto ricostruito, il 54enne, di origine cubana ma residente a Porto Recanati (Macerata), era appena entrato in acqua di fronte alla scogliera de Le Scole (nello stesso punto dove naufragò la ...

Malore in acqua di fronte all'ex Camping. Muore 61enne : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Si è aperta con una tragedia questa seconda domenica di agosto. Un uomo di 61 anni è morto nel tratto di spiaggia di fronte al ex camping di San Benedetto. L'uomo, poco dopo ...