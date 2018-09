Mai sotto i riflettori | riservatissima L’avete mai vista la moglie di Walter Nudo? Foto

Esultano Di Maio e Salvini. Ora il def sotto esame dei mercati e Bruxelles. Un piano di investimenti da 15 miliardi : 'E' una manovra meditata, ragionevole e coraggiosa' ha scritto il premier Conte. Esultano i Cinquestelle che scendono in piazza con il vicepremier Di Maio . PerSsalvini e' 'la rivoluzione del ...

Governo - battaglia sul deficit. Di Maio 'Vogliamo manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...

Il direttore generale di Veronafiere - Giovanni Mantovani - alla " con il ministro Di Maio ed il sottosegretario - Michele Geraci - in Cina. ... : Nel 2018, Veronafiere ha organizzato, con Vinitaly, un road show a Shenzhen, Changsha e Wuhan ed è presente, ogni anno, con le iniziative della Vinitaly International Academy, a Pechino, Shanghai, ...

Olimpiadi 2026 - Toninelli : 'Torino scelta migliore' - Sottosegretario Giorgetti : 'Vicenda orMai chiusa' : "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della convenienza economica e strutturale, e che l'idea di 3 città sia ...

Sfollati - Mai più case sotto il ponte : ANSA, - GENOVA, 20 SET - "Non si tratta solo di stabilire indennizzi o di rientrare a prendere le nostre cose, ma di pensare a cosa sarà del quartiere dopo la demolizione e dopo la ricostruzione del ...

Tria sotto l'assedio di Di Maio (ma anche di Salvini) : Alla fine la parola impronunciabile viene pronunciata anche se, sia chiaro, solo per esorcizzarla: dimissioni. Dimissioni del ministro Giovanni Tria, l’uomo attorno al cui nome lo scorso maggio era stata trovata una faticosissima intesa dopo il “non possumus” di Sergio Mattarella nei riguardi di Paolo Savona. Dimissioni ma solo per escluderle, per carità. Ecco quindi Luigi Di Maio articola il movimento delle labbra ...

Pensioni - Di Maio : Mai più sotto 780 euro. M5S non voterà alcun condono : 'Pensare di regolare i conti delle future Pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Riforma pensioni 2018/ Di Maio : non ci saranno assegni sotto i 780 euro (ultime notizie)

Sondaggi - Lega al top/ Calo M5s sotto il 30% : Salvini e Conte battono leader dem (e Di Maio) : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Salerno-Reggio Calabria - 8 chilometri sotto sequestro per motivi di sicurezza. Ma il traffico non è Mai stato chiuso : “Noi stiamo lavorando con la Procura. Stiamo lavorando intensamente per risolvere la questione con l’impresa che ha truffato Anas. Ovviamente questo non implica nessuna limitazione del traffico, semplicemente è un problema di risoluzione, di miglioramento, di riassegnazione dei lavori di sistemazione dell’alveo. Su questo stiamo lavorando”. Era il 22 dicembre 2016 quando il presidente dell’Anas, Gianni Armani, aveva assicurato che presto si ...

Sotto torchio una super testimone. I rischi sul viadotto in una Mail di febbraio : Veleni in azienda dopo i primi interrogatori. Domani tocca ai funzionari del provveditorato, lunedì all’ad di Autostrade

De Luca : “Gomorra? Diffonde modelli sottoculturali e fa solo cassetta”. E attacca M5s e Di Maio : “Basta ammuina” : “Siamo orgogliosi di aver aiutato, come Regione, la produzione dello sceneggiato televisivo “L’amica geniale”, presentato a Venezia. Ha dato un’immagine di valori positivi, diversamente da altri prodotti televisivi che pensano solo a fare cassetta, Diffondendo modelli sottoculturali con effetti devastanti tra i giovani dei quartieri”. Così, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ...