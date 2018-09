Venezuela : Maduro invita Bachelet - Onu - a visitare il Paese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maduro invita Bachelet in Venezuela : CARACAS, 29 SET - Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha invita to formalmente l'Alto Commissario dei diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet , a visitare il Venezuela quando lo considererà ...

Maduro cita Cristiano Ronaldo per invitare gli imprenditori a pagare le tasse : 'Ha abbandonato la Spagna...' : In un incontro con agli imprenditori del suo Paese, l'erede di Chavez ha così parlato della necessità di rispettare le leggi fiscali, specialmente in un momento davvero difficile per l'economia del ...