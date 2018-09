Madonna della Buona Nuova ad Aci Trezza

La stanza di Mantegna : Capolavori dal Museo Jacquemart-André di Parigi. Gotico Americano : I Maestri Della Madonna Straus : Giovanni Lauricella Eccezionale evento espositivo alla Galleria di arte antica di palazzo Barberini dedicato all'arte devozionale dal trecento al cinquecento con otto opere di grande importanza ...

COSENZA - PRETE VENDE ORO DELLA Madonna/ Chi è don Giancarlo Gatto - il prelato "2.0" con la fissa per il canto : COSENZA, PRETE VENDE oro DELLA MADONNA senza chiedere permesso a autorità ecclesiastiche. Accusato don Giancarlo Gatto, l'Arcivescovo Nolè: "si scusi".(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:45:00 GMT)

Cosenza - prete vende oro della Madonna/ Accusato don Giancarlo Gatto - vescovo : "si scusi" : Cosenza, prete vende oro della Madonna senza chiedere permesso a autorità ecclesiastiche. Accusato don Giancarlo Gatto, l'Arcivescovo Nolè: "si scusi".(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Parroco vende i gioielli d'oro della Madonna per pagare i debiti : Doveva sanare i debiti contratti dalla sua parrocchia di Lago, un paese a qualche chilometro da Cosenza. E così un Parroco ha pensato bene di ricavare il denaro prendendolo dall'oro della statua della Madonna, custodita nel santuario da lui gestito.Sembra che il Parroco di Lago, don Giancarlo Gatto, abbia venduto l'oro della statua della Madonna, del valore di 30mila euro, per pagare i debiti della sua parrocchia, ma senza informare i suoi ...

Cosenza - parroco vende i gioielli d'oro della Madonna per 'sanare i debiti della parrocchia' : Mons. Nolè , preoccupato per la situazione, ha ricevuto i fedeli che gli avevano rivolto la richiesta d'incontro e si è sentito raccontare lo strano episodio. Attraverso un comunicato diramato dall' ...

Lago. Don Giancarlo Gatto ha venduto l’oro della Madonna : Un caso clamoroso. Protagonista don Giancarlo Gatto, parroco del Santuario della “Madonna delle Grazie”, a Lago nei pressi di Cosenza.

Mafia. Morto Salvatore Profeta - ‘padrino della Guadagna’ : per lui si fermava anche la Madonna : Si trovava nel carcere di massima sicurezza a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una pena di 8 anni e due mesi. Boss del clan di Santa Maria di Gesù di Palermo, quando fu arrestato nel 2015 la folla scese in strada per rendergli omaggio.Continua a leggere

Savona - vandalizzata la lapide del "Natale di Sangue del 1943" al Forte della Madonna degli Angeli : vandalizzata la lapide del 'Natale di Sangue del 1943' al Forte della Madonna degli Angeli a Savona. La denuncia arriva dal presidente ANPI Savona, Samuele Rago. 'La lapide rinnovata pochi mesi fa, è ...

Processione - musica - spettacoli e tradizione per la Madonna della Luce : Alle ore 20.30 in piazza Aldo Moro ci sarà il teatrino dei burattini con spettacoli di animazione per i più piccoli. Il 14 settembre, alle ore 7, si aprirà ufficialmente la festa con lo sparo dei 21 ...

Mattinata si prepara a festeggiare la Madonna della Luce : Alle ore 20.30 in Piazza Aldo Moro ci sarà il Teatrino dei Burattini con spettacoli di animazione per i più piccoli a cura di Party con Gheghè offetto da Hotel La Rotonda. Il 14 settembre alle ore 7.

Festa della Madonna del Soccorso giovedì 6 e venerdì 7 settembre a Pietra Ligure : giovedì 6 e venerdì 7 settembre si svolgerà in Via Soccorso e in Piazza Boccardo a Pietra Ligure la Grande Festa della Madonna del Soccorso all'interno della quale il pubblico potrà trovare stand ...

Biker cade in luogo impervio alla Madonna della Guardia - intervento dell'elisoccorso : Stava percorrendo un sentiero di montagna con la sua mountainbike quando è caduto rovinosamente al suolo. L'incidente è avvenuto in zona Madonna della Guardia in particolare sul sentiero Roller Coster.

AVERSA - Festa della Madonna di Casaluce - l'assessore Alfonso Oliva stoppa della Valle : 12:24:22 "Il cittadino Gino della Valle dovrebbe informarsi meglio prima di rilasciare delle dichiarazioni ai media". Queste le parole dell'assessore ai grandi eventi Alfonso Oliva, che spiega: "Già ...

Mistretta - Me - : verso la festa della Madonna della Luce con i giganti Mithia e Kronos : Il falò, che illumina la notte, è il simbolismo della Luce abbagliante della Madonna della Luce nella grotta, oppure della Luce nascente che rievoca la purificatrice luminaria del mondo popolare ...