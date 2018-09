MacOS Mojave | testi sfocati? Ecco come risolvere

Come salvare il file di Installazione di MacOS Mojave : La nuova versione di macOS, nome in codice Mojave, è disponibile sull’App Store ma se volete installarlo velocemente su altri MAC senza scaricarlo nuovamente, ecco la guida per salvare il file di Installazione Come salvare il file di Installazione di macOS Mojave macOS Mojave è la nuova versione del sistema operativo di Apple ed è […]

Come risolvere il problema dei font sfocati su MacOS Mojave : Apple con Mojave, l’ultima versione del sistema operativo macOs disponibile da lunedì, ha introdotto molte novità ben viste dal pubblico ma anche un piccolo cambiamento che sta provocando un po’ di mal di testa in giro per la rete. Si tratta del modo con il quale Mojave visualizza il testo di qualunque programma di scrittura o lettura: è cioè, in termini più tecnici, il motore grafico del sistema operativo per il rendering dei ...

Come Attivare Dark Mode Su MacOS Mojave : macOS Mojave: ecco Come abilitare la Dark Mode. Come Attivare il tema scuro e la modalità Dark Mode sul sistema operativo macOS Mojave Abilitare Dark Mode (tema scuro e nero) su macOS Mojave Ci siamo! Apple ha rilasciato ieri il nuovo sistema operativo macOS Mojave per tutti i Mac. Da circa 24 ore il nuovo macOS Mojave è disponibile per […]

Come Installare MacOS Mojave : Guida Download E Installazione : Apple rilascia macOS Mojave per tutti. Guida Download e Installazione macOS Mojave. Come scaricare e Installare macOS Mojave. Tutte le novità di macOS Mojave Scarica e installa subito macOS Mojave Ci siamo! Apple ha appena rilasciato il nuovo sistema operativo macOS Mojave per tutti i Mac. Da qualche ora infatti il nuovo macOS Mojave è disponibile per il Download, tutto incentrato su qualità, […]

MacOS 10.14 Mojave : tutte le novità dell’ultimo aggiornamento : Nel corso della ventinovesima edizione del Worldwide Developers Conference 2018 a San Jose Apple ha presentato molte novità, fra cui iOS 12 in versione provvisoria e MacOS 10.14 Mojave che sarà rilasciato il 24 Settembre. In questo articolo, illustreremo tutte le novità che arriveranno con il nuovo MacOS 10.14. Rilascio Subito dopo la presentazione al WWDC, è stata rilasciata una versione di MacOS 10.14 per gli sviluppatori iscritti all’Apple ...

Apple - i mac cambiamo volto grazie a MacOS Mojave : Migliori performance, grazie all'ottimizzazione del software, e alcuni interessanti cambiamenti nell'interfaccia utente. Queste alcune delle novità MacOS Mojave, l'ultima release dell'Os per i i computer Apple, che arriva a un anno esatto dal predecessore High Sierra. Ecco...