M5s | ok conti in ordine ma no austerità

Deficit al 2 - 4% : intesa M5s-Lega. Tria in bilico : non sfascio i conti : E il ministro dell'Economia lo ha fatto nella mattinata ospite di Confcommercio, a ventiquattr'ore dalla presentazione della nota di aggiornamento al Pil, sui cui numeri ancora si discute nel fronte ...

Sconti sui preservativi - in arrivo legge per incentivarne l'uso/ Proposta M5s : Iva dal 22% al 10% : Sconti sui preservativi, in arrivo legge per incentivarne l'uso. La Proposta del M5s è di portare l'Iva dal 22% al 10% per abbassare il costo dei profilattici. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:27:00 GMT)

M5s contro Tria - quattro mesi di assedio al «garante» dei conti pubblici : M5S e Lega contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il copione è noto, e torna ogni autunno all'avvicinarsi della legge di Bilancio: il ministro dell'Economia di turno assediato a via XX settembre in difesa dei conti pubblici e i colleghi di

Sondaggi - continua il testa a testa Lega-M5s : consenso del governo al 60% : Gli ultimi Sondaggi confermano la scalata della Lega e il testa a testa con il MoVimento 5 Stelle per aggiudicarsi il titolo di primo partito. Alto il consenso per il governo, con le due forze che insieme raggiungono il 60%. Positivo anche il giudizio degli elettori sulle politiche dell'esecutivo in tema di migranti.continua a leggere

Sondaggi - continua l’ascesa della Lega : è sempre più il primo partito - staccato il M5s : Gli ultimi Sondaggi certificano l'ascesa della Lega, sempre più primo partito, oltre il 32% dei voti. Nettamente staccato il secondo partito, il MoVimento 5 Stelle, che si ferma al 27,9%. Ancora in calo il partito Democratico e non superano la soglia del 3% Potere al Popolo, Liberi e Uguali e +Europa.continua a leggere

Conte non riempie l'assenza dei big M5s. Ma rassicura tutti sui conti pubblici : Smentite, frecciatine ai giornalisti, aneddoti e soprattutto impegni e inviti alla prudenza. Al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte interseca linguaggi diversi per sostenere da una parte la narrazione del governo responsabile e dall'altra la difesa dura e pura dell'interesse dei cittadini. Tentativo poco proficuo, però, perché gli imprenditori in sala non si lasciano entusiasmare, come ...

Sondaggi Politici/ Piepoli - Salvini sorpassa il M5s : Lega al 30% - la ‘luna di miele’ continua : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Manovra - l'assalto M5s ai conti pubblici porta verso lo sfascio : Anche se il viceministro M5s dell'Economia, Laura Castelli, ancora ieri ha cercato di rassicurare ribadendo che 'nel bilancio dello Stato ci sono le risorse che servono' alludendo a una spending ...

Rating Italia - Moody's rinvia l'esame/ Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s : "serve maggiore chiarezza" : Moody's rinvia l'esame di revisione del Rating Italia: ultime notizie, Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s vengono "attenzionate" verso il Def.

VACCINI - MINISTRO GRILLO : "BAMBINI DEVONO CONTINUARE A FARLI"/ Ultime notizie - scontro M5s-Pd su obbligo : VACCINI, MINISTRO GRILLO: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:00:00 GMT)

Andrea Mura si dimette da deputato/ Velista contro M5s : "Continuerò le mie battaglie fuori dal Parlamento" : Andrea Mura (M5s) si dimette da parlamentare, il deputato-Velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:26:00 GMT)

Revisori dei conti. Ok proposta di legge M5s per estendere il sorteggio anche agli enti controllati dalla Regione : "Oggi queste figure spiega Gianina Ciancio vengono nominate soltanto per scelta della politica. Grazie al pressing del M5S, si sta cambiando drasticamente rotta e Revisori verranno sorteggiati. ...

