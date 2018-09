L’uomo del giorno – Cristian Zapata | carriera tra alti e bassi

L’uomo del giorno – Olivier Giroud - grande bomber : Olivier Giroud è un calciatore francese, attaccante del Chelsea e della nazionale francese, si è laureato vicecampione d’europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018. Si tratta di un attaccante completo, forte anche fisicamente nel gioco aereo, non rientrano nelle sue caratteristiche invece la velocità, il dribbling e la rapidità di gamba ma risulta sempre molto pericoloso. Esperienza più importante con l’Arsenal, adesso gioca nel ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Vincenzo Nibali - L’uomo dell’impossibile. Lo Squalo medita l’attacco imprevedibile…in discesa? : “Non sto male, ma corro al buio. Un po’ verso l’ignoto”. Parole curiose quelle dette alla vigilia da Vincenzo Nibali, l’uomo più atteso in casa Italia per quanto riguarda la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018. Domani, sui 252,9 chilometri da Kufstein ad Innsbruck, non ci sarà più spazio per scherzare, pensare o rilasciare dichiarazioni: si deciderà tutto sulla strada, dove si assegnerà il titolo iridato, con la tanto attesa ...

L’uomo del Giorno : Andriy Shevchenko - indimenticabile bandiera del Milan : Andriy Shevchenko è nato il 29 settembre 1976 è un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale ucraina. Soprannominato Sheva, per anni è stato uno degli attaccanti più forti e più completi a livello internazionale. Vincitore nel 2004 del Pallone d’oro (dopo essere arrivato terzo nelle edizioni del 1999 e del 2000), nello stesso anno è stato inserito da Pelé nella lista dei ...

L’uomo del Giorno : Adem Ljajic - giocatore del Torino in prestito in Turchia : Adem Ljajic è nato a Novi Pazar, il 29 settembre 1991, è un calciatore serbo di origini bosniache, centrocampista o attaccante del Besiktas, in prestito dal Torino, e della nazionale serba. È cresciuto nelle giovanili del Partizan, con cui esordì tra i professionisti e nelle competizioni europee oltre ad aggiudicarsi nel 2009 un campionato serbo di calcio e una Coppa di Serbia. Esperienze nella Fiorentina, Roma, Torino. SCARICA GRATIS ...

L’uomo che uccise Don Chisciotte e gli altri film del weekend : Godetevi il film che tante fatiche è costato a un regista come Terry Gilliam. E poi c’è BlackKklansman di un altro anticonformista come Spike Lee. Leggi

Il monologo di Stefano Massini sull’incantesimo delle parole : dai suoni delL’uomo primitivo : Ancora un altro bellissimo monologo di Stefano Massini che a Piazzapulita su La7 questa settimana racconta l’incantesimo delle parole: dalla loro nascita con la prima emissione del suono dell’uomo primitivo fino alla nascita della società moderna, nella quale le parole non servono più per indicare le cose, ma possono proprio prenderne il posto. L'articolo Il monologo di Stefano Massini sull’incantesimo delle parole: dai suoni ...

L’uomo del Giorno : Filip Djordevic - calciatore serbo del Chievo : Filip Djordjevic è nato a Belgrado il 28 settembre 1987, è un calciatore serbo, attaccante del Chievo. Prima punta centrale, dotata di un fisico imponente. Pur avendo nella forza fisica la sua qualità prevalente, ha anche una spiccata tecnica di base, che gli consente di fornire assist ai compagni di squadra. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

L’uomo del Giorno : Filip Dordevic - calciatore serbo del Chievo : Filip Djordjevic è nato a Belgrado il 28 settembre 1987, è un calciatore serbo, attaccante del Chievo. Prima punta centrale, dotata di un fisico imponente. Pur avendo nella forza fisica la sua qualità prevalente, ha anche una spiccata tecnica di base, che gli consente di fornire assist ai compagni di squadra. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

L’uomo del Giorno : Luis Alberto - forte attaccante della Lazio : Luis Alberto è nato a San José del Valle il 28 settembre 1992, è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio e della nazionale spagnola. Il 31 agosto 2016 viene acquistato per una cifra vicina ai 5 milioni di euro dal club italiano della Lazio. L’esordio arriva il 20 settembre successivo in occasione della trasferta persa 2-0 contro il Milan, entrando a pochi minuti dalla fine. Il 15 aprile 2017 mette a segno la sua prima ...

L’uomo del Giorno : Francesco Totti - indiscusso re di Roma : Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano ...

L’uomo del Giorno : Claudio Gentile - bandiera della Juve e Campione del Mondo dell’82’ : Claudio Gentile è nato a Tripoli il 27 settembre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, Campione del Mondo con la nazionale italiana nel 1982. Legò la sua attività calcistica principalmente alla Juventus, squadra nella quale militò durante undici anni a cavallo tra gli anni 1970 e 1980, vincendo sei campionati di Serie A, due coppe nazionali, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA, e disputando ...

Belen Rodriguez - ecco chi è L’uomo dietro la fine della storia con Iannone : Procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali ad Ibiza: è questo l’identikit di Gabriele Giuffrida, l’uomo che sarebbe la causa dell’allontanamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A lanciare la bomba è il settimanale Chi in edicola il 26 settembre, che racconta di un avvistamento della showgirl e di quello che sembrerebbe essere il suo nuovo pretendente alla Langosteria di Parma (città natìa di ...

L’uomo del giorno : Ballack - l’eterno secondo [GALLERY] : 1/5 Jonathan Moscrop ...

L’uomo del giorno – Ricardo Quaresma - l’ossessione per la trivela come simbolo della discontinuità [GALLERY] : 1/11 ...