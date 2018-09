Lunedì riapre autostrada a Bologna

Bologna - esplosione a Borgo Panigale : Lunedì riapre il raccordo autostradale : Autostrade per l’Italia ha reso noto che lunedì 1° ottobre riaprirà il tratto del ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale , alle porte di Bologna , danneggiato da un’ esplosione e da un incendio 53 giorni fa. All’inaugurazione parteciperà Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia. L'articolo Bologna , esplosione a Borgo Panigale : lunedì riapre il raccordo autostradale sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Molise : “La Bifernina riapre prima di Lunedì” : I viadotti della Bifernina potrebbero riaprire prima della prossima settimana. Lo conferma il Presidente della Regione Molise Donato Toma. “Sul viadotto domani mattina in Prefettura avremo un tavolo con il Prefetto in cui l’Anas comunicherà i risultati delle verifiche – ha spiegato il Governatore -. Ad oggi non ho avuto comunicazione di particolare criticità. Spero prima di lunedì in una riapertura”. I due viadotti della ...