Luigi Agnolin morto a 75 anni | il calcio italiano piange uno dei suoi grandi arbitri

Luigi Agnolin aveva 75 anni e nel 1986 annullò un gol a Diego Maradona contro l'Uruguay. "Soltanto lui avrebbe potuto annullarmi quel gol", dichiarò in seguito il numero "diez".

Luigi Agnolin morto - addio all’arbitro internazionale. Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986 : È morto l’ex arbitro Luigi Agnolin. Aveva 75 anni. In carriera ha diretto 226 gare in Serie A, in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari (3-0). Nominato arbitro internazionale nel 1978, Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986, dove diresse anche la semifinale Germania Ovest-Francia, ed a quello di Italia ’90, durante il quale venne allontanato da Sepp Blatter dopo aver arbitrato Jugoslavia-Colombia. Tra il 1990 e il 1992 ...

Lutto nel mondo del calcio - si è spento Luigi Agnolin : l’ex arbitro aveva 75 anni : Si è spento questa mattina uno dei fischietti più famosi degli anni ’80, celebre il suo alterco con Bettega, all’epoca attaccante della Juventus Il mondo del calcio piange Luigi Agnolin, ex arbitro scomparso questa mattina all’età di 75 anni. Senza dubbio uno dei fischietti più famosi in Italia nel corso degli anni ’80, durante i quali non mancano gli aneddoti relativi al suo modo di relazionarsi con i ...