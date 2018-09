Lory del Santo compie 60 anni e scrive un toccante post in ricordo del figlio scomparso

Grande Fratello Vip 2018 : Lory del Santo ha accettato di entrare nella seconda puntata : Alla fine Lory Del Santo ci sara': l'attrice ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo il terribile lutto che l'ha colpita circa un mese fa. A darne notizia è il portale Dagospia secondo cui la soubrette del Drive In si unira' agli altri 18 concorrenti a partire dalla seconda puntata, in onda lunedì 1° ottobre. La Del Santo, che aveva gia' firmato il contratto per partecipare al Reality Show di Canale 5, è stata travolta ...

Grande Fratello Vip 2018 : Lory del Santo ha accettato di entrare nella seconda puntata : Alla fine Lory Del Santo ci sarà: l'attrice ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo il terribile lutto che l'ha colpita circa un mese fa. A darne notizia è il portale Dagospia secondo cui la soubrette del Drive In si unirà agli altri 18 concorrenti a partire dalla seconda puntata, in onda lunedì 1° ottobre. La Del Santo, che aveva già firmato il contratto per partecipare al reality show di Canale 5, è stata travolta dal ...

Lory del Santo compie 60 anni : «La voglia di resistere ed esistere» : Lory Del SantoLory Del SantoLory Del SantoLory Del SantoLory Del SantoLory Del Santo il 28 settembre compie 60 anni, ma per la showgirl non sono giorni affatto facili. Solo pochi giorni fa ha reso pubblico il dolore per la scomparsa del figlio Loren, morto suicida a 19 anni. Un dramma difficilissimo per qualsiasi madre, ancora più duro per lei che nel 1991 aveva già perso un figlio per una disgrazia. Il piccolo Conor, 4 anni, avuto da Eric ...

