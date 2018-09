Livorno | Diocesi virtuale | confessioni prenotate su facebook e preghiere in chat Il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 settembre 2018) Gruppi di preghiera nelleprenotabili via web e direttedelle celebrazioni liturgiche. No, non è la strategia social di un partito politico che tramite il web vuole tornare tra la gente: l’idea è venuta alladiche nelle ultime settimane ha inaugurato una paginaper far riavvicinare i cittadini alle parrocchie della città. “Una volta la piazza era quella del mercato ed era lì che il prete incontrava i fedeli – spiega il vescovo di, monsignor Simone Giusti – oggi invece c’è un’altra piazza, quella, e noi dobbiamo sfruttarla per tornare tra la gente. Per questo vogliamo mettere in piedi la prima parrocchia via web d’Italia”. Un mese fa quindi, alla paginadel settimanale dellaLa Settimana Online, si è affiancata anche quella dedicata al rapporto diretto con i livornesi (fedeli e non) che si chiama ...