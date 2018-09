LIVE Roma-Lazio in DIRETTA | a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di sabato 29 settembre 2018) Sarà un sabato calcistico emozionante in Serie A. Non solo Juventus-Napoli, ma la settima giornata verrà aperta dal derby della Capitale. Allo Stadio Olimpico andrà in scena, una delle partite più sentite della stagione, una vera e propria sfida tra le tifoserie e tra due compagini rivali per eccellenza. In palio la supremazia cittadinasempre ma non solo: i biancocelesti stanno attraversando un eccellente periodo di forma, vengono da quattro vittorie consecutive e sono lanciatissimi in campionato mentre i giallorossi si sono rialzati soltanto nel turno infrasettimanale e vogliono rimontare i punti persi nelle scorse giornatesi giocherà alle 15.00 per evitare problemi di ordine pubblico che possono verificarsi con maggiore facilità in serata e per permettere agli uomini di Eusebio Di Francesco di avere il giusto riposo prima della partita di Champions League. ...