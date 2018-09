Lite per il parcheggio finisce nel sangue | spara e uccide tre vicini di casa

Simone Sabbioni : “Io - malato di coLite ulcerosa - ce l’ho fatta e parteciperò ai Mondiali in Cina a dicembre” : Faccia pulita come quella di migliaia di ragazzi della sua età, fisico da atleta e sorriso convincente. Simone Sabbioni, primatista nazionale sui 100 metri dorso in vasca lunga e primatista nelle tre specialità del dorso in vasca corta, parteciperà ai 14esimi Campionati Mondiali in vasca corta, in programma ad Hangzoun, Cina, dall’11 al 16 dicembre 2018. La sua presenza è ormai ufficiale: “Mi alleno mattina e pomeriggio tutti i ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le previsioni meteo per la gara eLite di domenica. Rischio pioggia molto basso : La variabile meteorologica potrebbe influenzare parecchio la prova in linea élite maschile dei Mondiali di Ciclismo 2018, prevista domenica 30 settembre. Infatti, se oltre alla notevole difficoltà del percorso (tra i più duri di sempre in una rassegna iridata e sicuramente il più impegnativo del nuovo millennio) si dovesse aggiungere la pioggia, si assisterebbe più che una corsa per l’oro ad una vera e propria gara di resistenza. Tuttavia ...

Clima - Starace : “L’elettricità è la chiave per rendere le economie puLite” : Grazie alla sua visione Enel è stata ancora una volta riconosciuta un’azienda Lead dal Global Compact, un forum di leader del mondo economico e della società civile chiamati dal Segretario Generale dell’Onu a guidare l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quest’anno la discussione del Global Compact si è concentrata su come finanziare la crescita sostenibile mondiale, assicurandosi che nessuno sia ...

Senza precedenti il prezzo per Huawei P20 Lite a fine settembre : tutti i dettagli sull’offerta : Uno degli smartphone più apprezzati e venduti in questo 2018 qui in Italia è stato Senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite, device che per rapporto tra qualità e prezzo risulta essere uno dei più allettanti in circolazione per chi non vuole spendere grossissime cifre. A maggior ragione dopo le novità riportate oggi dai colleghi di AndroidUp. Facendo un giro sui social, infatti, abbiamo notato le segnalazioni sulla fonte che ci ha ...

Quali prospettive per Litecoin? : Target Rialzista 90 100 120 Ribassista 60, raggiunto il 10 agosto, 50, raggiunto il 14 agosto, 40 33 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale telegram ...

Boxe - gli azzurri della Nazionale ELite pronti per il raduno di Assisi : sono 14 gli atleti convocati : Clemente Russo guida il gruppo azzurro della Nazionale Elite che lavorerà ad Assisi a partire dal primo ottobre sono 14 gli azzurri che prenderanno parte al raduno della Nazionale Elite in programma ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 1 all’8 ottobre. Si tratta di: Federico Serra (49 kg), Manuel Cappaci (52 kg), Raffaele Di Serio (59 kg), Francesco Iozia (60 kg), Francesco Maietto (60 kg), Paolo Di Lernia (64 ...

Astrofisica : getti di materia per stelle di neutroni insoLite : Potenti emissioni radio provenienti da una stella di neutroni con forte campo magnetico metterebbero in dubbio la teoria che assegna soltanto ai buchi neri l’emissione di determinate energie. È questo ciò che emerge da un nuovo studio pubblicato oggi su Nature. Il corpo celeste, noto come Swift J0243.6+6124, è stato osservato da un team di ricercatori dell’Università di Amsterdam, utilizzando il Very Large Array radio telescope (Vla) nel New ...

NADIA TOFFA - Lite SU INSTAGRAM PER IL TUMORE/ Foto - Alessandra Amoroso : "portare un sorriso non ha mai..." : NADIA TOFFA sbotta su INSTAGRAM per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni. "Il cancro è un dono? Non ho mai sostenuto di essere stata fortunata ad ammalarmi". (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Omicidio Giuseppe Balboni - chiesto il carcere per il killer minorenne : “Ucciso forse dopo Lite per droga” : Giuseppe Balboni, il 16enne di Zocca scomparso e poi trovato cadavere in un pozzo, è stato ucciso forse in seguito a una lite per motivi di droga. Per il killer, anche lui di 16 anni, il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, in vista dell'udienza di convalida del fermo. Su Instagram la tragica profezia della vittima: "Se mi volete morto la fila è lunga".Continua a leggere

Giuseppe Balboni - probabile Lite per questioni di droga : il 16enne reoconfesso “pistola per difendermi” : Un piccolo debito per questioni di droga e poi la lite degenerata in omicidio: questa la prima ipotesi del movente dietro la morte del sedicenne Giuseppe Balboni, ucciso per mano di un coetaneo. Il minorenne, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver usato la pistola detenuta legalmente dal padre: l’aveva portata con sé per difesa. Il genitore sarà denunciato per omessa custodia dell’arma. Il pm della Procura per i ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Oggi la cronometro uomini eLite : percorso - altimetria e favoriti : Cronoman protagonisti ad Innsbruck per la cronometro individuale uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2018: percorso e favoriti I Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck entrano finalmente nel vivo: dopo le prime prove a cronometro dedicate ai più giovani e alle donne, arriva finalmente il turno degli uomini elite. Dopo un anno di grandi sfide in giro per il mondo, i big del Ciclismo si sfidano in Austria, per la cronometro individuale, in ...

Arrivano le notifiche su Instagram Lite e la versione per browser : Buone notizie per gli utenti che usano la Web App di Instagram o Instagram Lite: dopo tanti mesi di attesa, infatti, sono finalmente state introdotte le notifiche L'articolo Arrivano le notifiche su Instagram Lite e la versione per browser proviene da TuttoAndroid.