L' Italia batte la Polonia 3-2 ma è fuori dai mondiali

Volley - Mondiali 2018 : l'Italia batte la Polonia ma non basta - azzurri eliminati : Non riesce l'impresa all'Italia, che batte 3-2 la Polonia ma viene eliminata, fatale la sconfitta del primo set, vale soltanto per la statistica il resto del match contro i polacchi già qualificati.Ripartire dimenticando il blackout contro la Serbia e compiere la grande impresa, questa la missione di stasera dei ragazzi di Chicco Blengini, costretti a battere la Polonia con almeno 15 punti di vantaggio per accedere alle semifinali dei Mondiali ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Olanda squadra da battere al femminile con Van der Breggen e Van Vleuten. L’Italia punta su Elisa Longo Borghini : Domani si svolgerà la prova in linea Elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Anche per le donne questa rassegna iridata sarà particolarmente impegnativa con un percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck, in cui solo le migliori scalatrici potranno giocarsi il successo. L’Olanda è pronta a difendere il titolo, mentre L’Italia vuole tornare sul podio dopo quattro anni di digiuno. Andiamo quindi a scoprire il percorso e ...

Mondiali Volley 2018 – La Polonia batte la Serbia - per l’Italia si fa dura : ecco come possono qualificarsi gli azzurri : La Polonia supera la Serbia per 3-0, adesso per l’Italia si fa durissima: ecco come gli azzurri possono accedere alla semifinale Le possibilità che gli azzurri di Chicco Blengini entrino in semifinale sono legate davvero ad una grande impresa. La vittoria per 3-0 della Polonia sulla Serbia mette l’Italia in una scomodissima posizione, perché soltanto vincendo per 3-0 e lasciando al massimo 60 punti ai campioni del mondo uscenti, ...

Italia - arriva l'uragano Medicane : ecco quando - e dove - si abbatterà : , Continua a leggere dopo la foto, METEO CRONACA DIRETTA URGENTE: Uragano Medicane già visibile dal Golfo della Sirte verso Italia e Grecia ' https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/U9gtvUhX7M #meteo di ...

Italia - arriva l’uragano Medicane : ecco quando (e dove) si abbatterà : È stato chiamato “Medicane”, dalla fusione tra Mediterranean e hurricane (uragano), il ciclone Mediterraneo che potrebbe abbattersi sul Sud Italia portando forti venti, mareggiate e burrasche. La bassa depressione che si va formando sul Mar Ionio rischia infatti di evolvere nei prossimi giorni in un “Tropical Like Cyclone”, cioè un ciclone mediterraneo, simile a quelli che si registrano ai Tropici. Come spiega ...

Aquarius - Conte ribatte a Macron : 'Crisi Italia-UE? Parla per la Francia - ma si sbaglia' : Il caso Aquarius agita le acque francesi e Macron torna nel mirino sia dell’opinione pubblica transalpina che di alcuni alleati europei, con l’Italia in prima fila nel mettere il dito nella piaga delle contraddizioni emerse nella politica dell’Eliseo [VIDEO] sull’accoglienza dei migranti in arrivo dall’Africa. L’occasione è ghiotta per cacciarsi qualche sassolino dalla scarpa e Giuseppe Conte non sembra intenzionato a farsela scappare, anche ...

Mondiali Volley 2018 femminili – Test match per le azzurre : l’Italia batte l’Azerbaigian 3-0 : Mondiale Volley 2018 femminile: le azzurre vincono la prima amichevole con l’Azerbaigian La nazionale italiana femminile nel primo Test-match in terra giapponese contro l’Azerbaigian ha vinto 3-0 (25-21, 25-19, 25-20). Buona la prova delle ragazze di Davide Mazzanti, padrone del campo per tutta la partita. Top scorer dell’incontro è stata Paola Egonu (18 punti con 4 aces), seguita da Lucia Bosetti (13 p.). Domani è in programma la ...

Meteo - l’Italia batte in denti. Crollo termico e burrasca in arrivo : Ciao estate, arriva l’autunno. L’alta pressione padrona del tempo in questo mese di settembre, indietreggia verso l’oceano e contemporaneamente risale verso la Scandinavia. Sarà da qui infatti che l’aria fredda farà uno spettacolare ingresso con venti di Bora che soffieranno via via più forti e fino a 90-100 km/h, soprattutto sul mare Adriatico e sull’alto Tirreno.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ...

Mondiale volley - Italia batte Olanda 3-1 : 23.28 Riprende spedito il cammino degli azzurri del volley nel Mondiale.Blengini, dopo la qualificazione alla Final Six, lascia a riposo i titolari e schiera l' Italia 2 che,dopo un inizio complicato, prende le misure all'Olanda e ottiene la settima vittoria: 'orange' battuti 3-1 (16-25 25-20 27-25 25-15).Top scorer Randazzo con 23 punti, 19 per Nelli Ora attenzione al sorteggio in programma domani alle ore 11 da cui usciranno le avversarie ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia batte Checco Zalone! Record di ascolti tv per gli azzurri contro la Finlandia : La pallavolo che batte Checco Zalone nella guerra degli ascolti tv. Non è fantascienza ma è accaduto ieri sera: Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile, è riuscito a fare meglio dell’ennesima replica di Sole a Catinelle, il film campione d’incassi del celebre comico pugliese. La partita degli azzurri, vinta con un roboante 3-0, è stata seguita da 2,56 milioni di spettatori che si sono appassionati alla ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia batte 9-1 la Grecia e aspetta Olanda-Repubblica Ceca : Ennessima vittoria, la quarta di fila, per la nazionale italiana di Softball nel Super6 2018, dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca. Stavolta a farne le spese è stata la Grecia, battuta 9-1 per “manifesta”. La squadra azzurra formalizza, quindi, una vittoria abbastanza scontata sulla carta, per via del livello nettamente inferiore delle avversarie, che concludono il girone eliminatorio con 5 sconfitte su 5. Si ...