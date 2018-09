L’Isola d’Elba fuori stagione | la magia dell’autunno al mare

Maltempo - “raffica” di tornado sulle coste tirreniche nella prima Domenica di Settembre : tutte le FOTO da Ventotene - Ponza e dalL’Isola d’Elba [GALLERY] : 1/14 Ventotene ...

Livorno : malore in spiaggia - turista romano muore alL’Isola d’Elba : Un turista è deceduto in seguito a un malore nella spiaggia davanti al Porto di Marciana Marina, sull’Isola d’Elba: sul posto il 118 e il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Marciana Marina. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne ieri intorno alle 13:30. L'articolo Livorno: malore in spiaggia, turista romano muore all’Isola d’Elba sembra essere il primo su Meteo Web.

Biagio Antonacci in autostop sulL’Isola d’Elba - il video dell’incontro con un fan su strada : L'avventura di Biagio Antonacci in autostop sull'Isola d'Elba si è conclusa con l'incontro con un giovane fan: il cantautore di Rozzano, in vacanza nella perla dell'arcipelago toscano, ha deciso di raggiungere il centro dell'isola chiedendo un passaggio anziché prendere un taxi, imbattendosi in un suo ammiratore. Una volta sceso dal traghetto a Portoferraio, il cantante ha provato a fermare una delle tante auto di passaggio in zona, senza ...