L’interesse dei minori prevale sulla libertà religiosa dei genitori

leggioggi

: #controilpopolo Il cosiddetto ‘avvocato del popolo’, ovvero #Conte, spieghi che cosa significa l’aumento delle spre… - edopatriarca : #controilpopolo Il cosiddetto ‘avvocato del popolo’, ovvero #Conte, spieghi che cosa significa l’aumento delle spre… - SimonaMalpezzi : #Tria costretto a ricordare che si governa nell'interesse della nazione. Ci dica se sta subendo pressioni per legif… - ItalianAirForce : Soddisfatti che uno dei velivoli T-346A del 61° Stormo #Galatina, utilizzati per l'addestramento avanzato dei pilot… -

(Di sabato 29 settembre 2018) In caso di separazione, l’interesse deiviene prima dei diritti religiosi dei. A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 24 maggio 2018, n. 12954. Il signor CT, dopo la fine della convivenza con la signora GS dalla quale è nata una bambina, abbraccia la fededei Testimoni di Geova e nei giorni in cui la bimba è affidata a lui la porta con sé presso la Sala del Tempio dei Testimoni di Geova. La madre, contraria al coinvolgimento della figlia nelle attività di culto della confessione abbracciata dal padre dopo la separazione, ottiene dal Tribunale di Livorno un divieto affinchè la bimba non sia portata a tali incontri. La Corte di Appello di Firenze conferma il provvedimento del Tribunalebase dei seguenti presupposti: la minore, ascoltata dal primo giudice, aveva manifestato il proprio disagio nel partecipare agli incontri ...