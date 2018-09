L' Inter non sbaglia col Cagliari | 2-0 e terzo posto in classifica

"Potere al Popolo è un'occasione e non va persa". Intervento di Ramon Mantovani : ... che sono in grandissima parte nemici giurati della democrazia rappresentativa, ma preminentemente per la stessa degenerazione delle istituzioni e del concetto vigente di politica. E cioè per la ...

Grande Fratello Vip - Intervista a Gianluca Impastato : “Il GF che bella esperienza! Non farò più B come Sabato” : A distanza di un anno abbiamo raggiunto Gianluca Impastato per conoscere quali sono le emozioni che gli sono rimaste dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Queste le sue dichiarazioni: Le emozioni sono positive, perché è stata un’esperienza che rimane unica. È stato un programma che mi ha coinvolto emotivamente. Assolutamente una bella esperienza. La squalifica mi brucia ancora perché non posso fare nulla per rivalermi. Rimane ...

Inchiesta Morandi - Bruno Santoro Interrogato in tribunale/ Ultime notizie “Non c’entro con il retrofitting" : Inchiesta Morandi, Bruno Santoro interrogato in tribunale. Ultime notizie “Non c’entro nulla con il progetto di retrofitting". Il primo indagato che viene sentito dai pm(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Serie A - Roma-Lazio : Dzeko per Interrompere il digiuno - Immobile non ha dimenticato Olsen : LEGGI IL SERVIZIO DI MASSIMO CECCHINI E STEFANO CIERI NELL'EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT Cecchini-Cieri

Kavanaugh - gesuiti a Trump : "Ritira la nomina"/ Ultime notizie Corte Suprema : "Non è nell'Interesse del Paese" : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Settimana decisiva. Totti? Non parlo" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliari: "Possiamo rimetterci in carreggiata con le prime"

Spalletti tuona durante la conferenza dell’Inter : “qui non c’è spazio per Totti” : Luciano Spalletti non intende trascorrere la conferenza stampa della sua Inter a parlare del libro di Francesco Totti “Capisco la vostra curiosità di sapere se è vero quanto ha scritto, ma non è un argomento che ha a che fare con la conferenza perché i nostri tifosi vogliono sapere dell’Inter, di come sta la squadra, del nostro immediato futuro, perché a inizio campionato li abbiamo fatti un po’ soffrire. E io devo ...

Manovra - Di Maio : "Non voglio sfidare Moscovici - suo Intervento è Interlocutorio" : ''Ritengo l'intervento di Moscovici interlocutorio: sono legittime le preoccupazioni, ma questo Governo si è impegnato a mantenere il 2,4% per tre anni e questo vuol dire che abbiamo intenzione di ...

SICILIA - DUE ADULTI MORTI PER MORBILLO / Non erano vaccinati : Interviene il ministro della sanità : Sono MORTI due ADULTI per MORBILLO in SICILIA, non erano vaccinati: sale purtroppo a sei il bilancio dei MORTI per questo tipo di patologia nel nostro paese. I vaccini diventano fondamentali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:31:00 GMT)

Anders Danielsen “Killer di Utoya non era folle”/ L’attore che Interpreta Breivik “Ce ne sono molti come lui” : Anders Danielsen “Killer di Utoya non era folle”. L’attore che interpreta l'assassino Anders Breivik nel film 22 luglio, disponibile su Netflix “Ce ne sono molti come lui”(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Iliad Down Non Funziona - Non Va Internet 28 Settembre 2018 : Iliad Down, non Funziona, non va Internet. Segnalati problemi di rete Internet e dati Iliad in diverse zone d’Italia. Iliad: problemi di rete e connessione ad Internet 2G, 3G, 4G Iliad Down non Funziona, non si connette a Internet 28 Settembre 2018 La settimana per gli utenti Iliad non sembra chiudersi al meglio. A partire da ieri sera, […]

Un Talento al Giorno – Andrea Pinamonti - attaccante dell’Inter in prestito al Frosinone : Andrea Pinamonti è un calciatore italiano che gioca come attaccante per il Frosinone in prestito dall’Inter. L’8 dicembre 2016, Pinamonti ha fatto il suo debutto con i nerazzurri, all’età di 17 anni, contro lo Sparta Praga nell’ultima partita della fase a gironi della UEFA Europa League 2016-17. In questa stagione è in prestito al Frosinone. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...