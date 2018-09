Linea Verde Life – Seconda puntata del 29 settembre 2018 – Anticipazioni e temi

Cosenza/ Il cuore pulsante della Calabria e punto focale del turismo (Linea Verde Life) : Cosenza, la città calabrese è universalmente riconosciuta dal mondo del turismo per il suo splendore. Andiamo a scoprirne qualcosa di più visto il suo approdo in tv. (Linea Verde Life) (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 03:46:00 GMT)

Linea Verde - il disegno urlato spopola sui social (video) : Nella domenica mattina di Rai 1 c'è una certezza che racconta l'agricoltura dello stivale e le sue eccellenze, è Linea Verde. Il programma naturalistico condotto da Federico Quaranta e Daniela Ferolla giunto alla sua trentottesima edizione, nella scorsa puntata di domenica 23 settembre è approdata in territorio Alessandrino, fra colline ricoperte di vigne del Monferrato.Durante la trasmissione, la conduttrice si è recata al castello di ...

TV - Rai1 : “Linea Verde” - agricoltura di precisione ad Alessandria : Settembre, si sa, è momento di raccolta, e Linea Verde – domenica 23 settembre alle 12.20 su Rai1 – arriva nell’Alessandrino giusto in tempo per raccogliere mais e riso. Federico Quaranta, trebbiando, mostra l’importanza dell’impatto dell’innovazione tecnologica in agricoltura. Daniela Ferolla viaggia tra le colline ricoperte di vigne del Monferrato, tutelate dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, per raccontarne eccellenze ...

Linea Verde Life – Prima puntata del 22 settembre 2018 – Anticipazioni e temi. : Al sabato eccoLinea Verde Life. Terzo anno per il programma nella collocazione anche del sabato e nuovo titolo. Se al primo anno era semplicemente sabato, lo scorso anno andava in città, mentre adesso diventa Life. Nessuna novità alla conduzione, con la conferma di Chiara Giallonardo, Marcello Masi e con Federica De Denaro. Linea Verde Life […] L'articolo Linea Verde Life – Prima puntata del 22 settembre 2018 – Anticipazioni e temi. sembra ...

BELLUNO/ Tra le Dolomiti “la città splendente” - patrimonio dell’UNESCO (Linea Verde Life) : BELLUNO, questa splendida città di 36mila abitanti sorge tra le Dolomiti ed è un piccolo gioiello del nostro paese. Verrà presentata durante il programma Linea Verde Life.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Linea Verde - ottimo esordio : raggiunto il 20.65% di share : ottimo esordio per il programma Linea Verde che nella prima puntata della nuova stagione, andata in onda domenica 16 settembre, ha raggiunto il 20.65% di share con 2.661.000 telespettatori. Il ...

Linea Verde - la guardi e ti viene voglia di viaggiare per l'Italia : Line Verde domenica è ormai una sicurezza. Un programma di puro servizio pubblico. Una trasmissione che accompagna dolcemente al tg delle 13.30, facendo scoprire le bellezze del territorio italiano, i prodotti tipici della nostra penisola e anche sollevando un languorino preparatorio al pranzo domenicale.L’assenza di Paolo Roversi si percepisce solo all’apertura di trasmissione. Per i fedeli telespettatori di Linea Verde inizialmente è ...

Linea Verde - prima puntata - 16 settembre 2018 (Diretta e recensione) : Torna Linea Verde. La prima puntata, in onda Domenica 16 settembre alle ore 12.20 su Rai1, vedrà l'arrivo al fianco di Daniela Ferolla di Federico Quaranta e Peppone. Dopo l'addio, non da lui voluto, di Fabio Roversi dalla guida del programma, la nuova coppia riprenderà in mano il viaggio alla scoperta dell'Italia. La prima puntata porterà i telespettatori in un "villaggio" della Puglia. La musica salentina accompagnerà i protagonisti del ...