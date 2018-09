Ligue 1 | il PSG fa otto su otto | distrutti il Nizza di Balotelli!

Ligue 1 - il Psg non si ferma più : 3-0 a Nizza e otto su otto : Sa solo vincere la squadra di Tuchel, che passa con Neymar, due volte, e Nkunku. Solo 45', incolore, per Balotelli

Pronostico Nizza-Psg - Ligue 1 29-09-2018 : Ligue 1 2018-2019, 8^ giornata, analisi e Pronostico di Nizza- Paris Saint Germain sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Pronostico Nizza-Psg si sfideranno venerdi’ 28 settembre, sfida valida per l’ 8^ giornata di Ligue 1, ecco il Pronostico per la tua scommessa vincente.Come arrivano Nizza e Psg alla sfidaOttava giornata di Ligue 1 che proseguiamo con il Pronostico Nizza Paris Saint Germain, match in programma ...

Ligue 1 - risultati 7a giornata : PSG inarrestabile : Gli uomini di Tuchel superano 4-1 il Reims e portano a casa il settimo successo consecutivo. A -8 ci sono Lione, 3-0 con il Digione,, Marsiglia, 3-2 sullo Strasburgo, e Lille, sconfitto dal Bordeaux,. ...

Ligue1 - Psg in rimonta : 4-1 al Reims al Parco dei Principi : La squadra di Tuchel resta a punteggio pieno. Bene Lione e Marsiglia che agganciano il Lille al secondo posto

Ligue1 : in campo Monaco e Nizza - chiude Psg : Psg di un altro pianeta per la Ligue1. Il +5 e' destinato ad aumentare perche' i campioni ospitano il Reims mentre i sorprendenti inseguitori del Lilla sono impegnati a Bordeaux. In affanno i ...

Ligue 1 - 6a giornata : il PSG scappa via : Sei vittorie in altrettante partite per i parigini, 3-1 al Rennes, e prima fuga stagionale. Il Lione batte 4-2 il Marsiglia nel big match di giornata, crisi nera per il Monaco: gli uomini di Jardim ...

Ligue 1 : Psg a punteggio pieno - il Lione travolge il Marsiglia 4-2 : Battuto 3-1 il Rennes in rimonta: dopo l'autorete di Rabiot segnano Di Maria, Meunier e Choupo-Moting. Il Bordeaux batte 3-1 il Guingamp, in rete anche Karamoh

Ligue 1 - Rennes-Psg 1-3 : Tuchel a punteggio pieno : Dopo l'autorete di Rabiot segnano Di Maria, Meunier e Choupo-Moting, parigini alla sesta vittoria in fila

Ligue 1 - 6a giornata : il Lille insegue il Psg - Nizza ko a Montpellier : L'ex squadra di Bielsa batte il Nantes 2-1 ed è a -2 dalla vetta, terzo insieme al Tolosa, pari ad Angers, il Montpellier che piega 1-0 Balotelli e compagni

Video/ Psg-Saint Etienne (4-0) : highlights e gol della partita (Ligue 1 - 5^ giornata) : Video Psg-Saint Etienne (4-0): highlights e gol della partita di Ligue 1 valida per la 5^ giornata. Al Parco dei Principi i padroni di casa vincono e dominano senza Neymar e Mbappé.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Ligue 1 - il Psg spazza via il Saint Etienne : 4-0 firmato Draxler - Cavani - Di Maria e Diaby : TORINO - Cinque vittorie nelle prime cinque giornate con un bilancio di 17 gol fatti e solo 4 subiti. Il Paris Saint Germain conferma la dittatura in Ligue 1 sbrigando senza patemi la pratica Saint ...

Ligue 1 - Psg-Saint Etienne 4-0 : in gol Draxler - Cavani - rigore - - Di Maria e Diaby : Non c'era Neymar, lasciato a riposo. Né Mbappé, squalificato. E neppure Buffon, in panchina. Ma per il Psg cambia poco. Anche grazie a Verratti, al rientro dopo oltre un mese di assenza per infortunio.

Probabili Formazioni Psg-Saint Etienne - Ligue 1 14-09-2018 : Il PSG capolista del campionato ospita il St Etienne in quello che dovrebbe essere un incontro interessante, ma che comunque sarà a senso unico nella Ligue 1 , dato che la squadra ospite sta cercando di ottenere la prima vittoria in campionato al Parc des Princes da novembre 2012.A partire da questa stagione, a partire dall’ultimo PSG, i campioni in carica sono in ottima forma, avendo vinto le prime quattro partite e segnando almeno tre ...

Psg - Mbappe squalificato per tre giornate in Ligue 1 : L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappe, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ...