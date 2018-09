Ligue 1 | il Paris Saint-Germain è un rullo compressore | il tris al Nizza vale l’ottava

sportfair

(Di sabato 29 settembre 2018) Ottava vittoria consecutiva per i parigini, che passano acon la doppietta di Neymar e l’acuto do Nkunku Ottava vittoria nelle prime otto giornate di campionato per ilche si impone per 3-0 in trasferta sul campo delgrazie ai gol di Neymar al 22′, Nkunku al 46′ e ancora Neymar al 92′. Tra i parigini è rimasto in panchina Buffon, mentre Verratti è entrato nella ripresa così come Balotelli tra le fila dei padroni di casa. Il Psg guida la1 con 24 punti, 9 in più del St. Etienne, mentre il, in dieci dal 59′ per l’espulsione di Cyprien, resta fermo a quota 10 ed è ottavo.L'articolo1, ilè un: ilall’ottava vittoria in otto giornate SPORTFAIR.