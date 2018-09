LIGNANO | MINORENNI MASSACRANO DI BOTTE COETANEO | VIDEO SU WHATSAPP Ultime notizie | tanti

LIGNANO - minorenni pestano coetaneo e pubblicano il video/ Ultime notizie - vittima operato alla mandibola : Lignano , minorenni massacrano coetaneo e postano video in rete. Ultime notizie , violenza inaudita per sotrarre 100 euro alla loro vittima : ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Bullismo a LIGNANO : minorenni massacrano un coetaneo per 100 euro e postano video in Rete : L’episodio è avvenuto a luglio, ma solo ora la polizia è riuscita a individuare i responsabili anche grazie a quel filmato diventato virale sui social network. La vittima, un ragazzo residente in Veneto, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico e giudicata guaribile in 30 giorni.Continua a leggere