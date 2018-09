Liga | Barcellona fermato dall' Athletic Bilbao sull' 1-1

La Liga. Il Barcellona rallenta ancora - il Valencia sorride : I blaugrana non vanno oltre l'1-1 interno contro l'Athletic Bilbao: segna Inaki Williams al 41', pareggia Munir all'84'

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 1-1 : Munir risponde a De Marcos : No, il Barça non può permettersi di lasciare Messi in panchina. Soprattutto questo Barça pallido e insicuro, e un po' sfigato,. Valverde ha lasciato Leo fuori per 55 minuti e ha perso altri due punti: ...

Pronostico Barcellona vs Athletic Bilbao - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Athletic Bilbao, sabato 29 settembre. La settima giornata di Liga vedrà il Barcellona ospitare al Camp Nou l’Athletic Bilbao in una sfida che potrebbe rilanciare gli uomini di Ernesto Valverde, dopo la clamorosa sconfitta a Leganés. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Liga - risultati 6a giornata : sconfitte per Real Madrid e Barcellona : L'ex Milan André Silva grande protagonista, doppietta, nel 3-0 del Siviglia sui Blancos, mentre i Blaugrana perdono 2-1 contro il Leganes

Liga - Barcellona e Real Madrid k.o. nello stesso turno : non accadeva da quasi 4 anni : L'evento ha una frequenza paragonabile a quella di una eclissi totale di Sole: era da quasi quattro anni che Barcellona e Real Madrid non perdevano nella stessa giornata della Liga, come accaduto ieri ...

Liga - i risultati della sesta giornata : il Barcellona crolla contro il Leganes : Da testa-contro-coda a testacoda: il Barcellona crolla a sorpresa in campionato. I blaugrana steccano nell'infrasettimanale di Liga, lasciando i tre punti nelle mani dell'ultima della classe, il ...

Pronostico Leganés vs Barcellona - La Liga 26-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés-Barcellona, mercoledì 26 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganés-Barcellona, mercoledì 26 settembre. La sesta giornata di Liga propone una sfida tra due squadre reduci da risultati deludenti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Leganes e Barcellona?Il Leganés ha perso la sua terza partita di fila sul campo dell’Eibar, dopo quella con il ...

Liga - il Barcellona contesta il Var : ricorso contro la squalifica di Lenglet : Il difensore è stato espulso durante la gara col Girona, Vidal polemico: 'Il Var dovrebbe aiutare, non danneggiare…'

Liga - 5a giornata : il Real Madrid aggancia il Barcellona : I Blancos superano 1-0 l'Espanyol e approfittano del pareggio dei Blaugrana, 2-2 con il Girona, per tornare in vetta, a pari punti con gli uomini di Valverde. Uragano Siviglia, 6-2 contro il Levante,, ...

Liga - il Girona ferma il Barcellona : al Camp Nou finisce 2-2. Aggancio Real in vetta : Al Real Madrid è bastato un gol di Marco Asensio per battere l'Espanyol, al Barcellona il compito di rispondere a 24 ore di distanza. I blaugrana, però, si fermano al Camp Nou, non riescono ad andare ...

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Pronostico Barcellona vs Girona - La Liga 23-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Girona, domenica 23 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Girona, domenica 23 settembre. La domenica della quinta giornata de La Liga si conclude al Camp Nou con un derby catalano che si disputa per la seconda volta consecutiva. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Barcellona e Girona?Il Barcellona è reduce dalla travolgente vittoria per 4-0 ...

