L' endorsement di Boccia alla Lega Calenda | ' Vergognoso' La replica | ' Non sa organizzare

Boccia 'salviniano' fa infuriare Calenda : "endorsement vergognoso". La replica : non sa neanche organizzare le cene" : La Confindustria "è ufficialmente leghista. Chissà se le imprese credono anche nel piano B, nel trasformare l'Italia in una democrazia illiberale, nello spread fuori controllo etc. Mai un Presidente aveva fatto un endorsement così a un partito politico. Vergognoso".Lo scrive su Twitter l'ex ministro Carlo Calenda commentando le parole del presidente di Confindustria che intervenendo all'assemblea dell'associazione a Vicenza ...