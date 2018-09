Legge Bilancio 2019 | Mattarella | indispensabile avere conti in ordine

Legge di bilancio espansiva funzionerà? Dubbi su crescita e rating : 'In assenza di eventi traumatici che facciano deragliare la crescita, l'economia italiana potrà continuare a espandersi a tassi di poco inferiori all'1% anche nel prossimo triennio, permettendo la ...

Legge di bilancio : cosa significa deficit Pil al 2 - 4% : Tuttavia la Francia non solo ha un debito pubblico molto più basso dell'Italia , il rapporto tra debito pubblico e Pil è sotto il 100 per cento, ma cresce più velocemente della nostra economia. Nel ...

Manovra : taglio a detrazioni spese sanitarie per finanziare la Legge di Bilancio : Le detrazioni per le spese sanitarie rappresentano un’importate voce tra le agevolazioni richieste dai contribuenti [VIDEO] in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Una voce che, stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera in merito alla Manovra in fase di definizione, potrebbe subire un ridimensionamento. E’ infatti allo studio l’ipotesi di un taglio alle detrazioni per le spese sanitarie tra le novita' fiscali funzionali ...

Nota al Def - dai 10 miliardi per il reddito agli 8 per la Fornero : i punti dell’accordo nel governo sulla Legge di bilancio : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito di cittadinanza per oltre 6 milioni di italiani. Una nuova rottamazione delle cartelle fino alla soglia di 100mila euro (ma questa cifra non è sicura), il superamento della legge Fornero per 400mila persone e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono i contenuti principali dell’accordo raggiunto nel vertice a Palazzo Chigi che ha ...

Nota del Def - dai 10 miliardi per il reddito agli 8 per la Fornero : i punti dell’accordo nel governo sulla Legge di bilancio : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito di cittadinanza per oltre 6 milioni di italiani. Una nuova rottamazione delle cartelle fino alla soglia di 100mila euro (ma questa cifra non è sicura), il superamento della legge Fornero per 400mila persone e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono i contenuti principali dell’accordo raggiunto nel vertice a Palazzo Chigi che ha ...

Legge di bilancio : compromesso difficile - minaccia nuove elezioni spaventerebbe i mercati - analisti - : "Pur consapevoli del fatto che una politica fiscale dissipata possa spaventare i mercati - argomenta Stewart Robertson, Senior Economist di Aviva Investors - la maggior parte dei membri del governo ...

Legge di Bilancio : è giorno del DEF. Di Maio : 'i soldi li abbiamo trovati' : ... Tria ha avvertito: " Se si chiede troppo quel che si guadagna [alzando il deficit] si perde in maggiori interessi" sul debito, ha avvertito il ministro dell'Economia, aggiungendo che " Ho giurato ...

Scuola - assunzioni precari con 36 mesi : si chiede inserimento ‘Disposizioni ddl Pittoni in Legge di Bilancio 2019’ : Il disegno di Legge N. 355 contro l’illegittimità della normativa vigente nel nostro Paese sui contratti a termine è stato formalmente presentato dal Presidente della Commissione Cultura del Senato, Mario Pittoni. Un disegno di Legge che intende porre fine al ricorso sistematico al personale precario anche quando il supplente ha superato la soglia dei 36 mesi di servizio, soglia che l’Unione Europea ha giudicato come legittima per ...

Legge di Bilancio - assedio a Tria. Oggi il vertice di governo decisivo - : I 5 Stelle alzano la posta e chiedono di portare al 2,4% il rapporto deficit/Pil, ma il ministro dell'Economia non molla: "Ho giurato nell'interesse della nazione". Nel pomeriggio summit di maggioranza a Roma in attesa del Cdm per il Def

Perché la Legge di bilancio è una trappola per Di Maio l'estremista : Roma. L'avvertimento era partito il giorno precedente: "Senza reddito di cittadinanza, 'quota 100' sulle pensioni e risarcimento delle vittime bancarie il M5s non voterà la nota di aggiornamento al ...

Perché la Legge di bilancio è una trappola per Di Maio l’estremista : Roma. L’avvertimento era partito il giorno precedente: “Senza reddito di cittadinanza, ‘quota 100’ sulle pensioni e risarcimento delle vittime bancarie il M5s non voterà la nota di aggiornamento al Def”. Fa sempre così Luigi Di Maio, quando si trova in difficoltà parte con minacce sproporzionate. In

Legge di bilancio - “intesa M5s-Lega per arrivare al 2 - 4% di rapporto deficit-Pil” : La nota di aggiornamento del Documento di programmazione economica e finanziaria arriverà in Parlamento il 10 ottobre. Ma la lotta greco-romana tra i due partiti di maggioranza e il ministro dell’Economia Giovanni Tria è solo all’inizio. La sfida decisiva, come molte lo sembravano durante le ultime due settimane, è fissata per domani a Palazzo Chigi, subito prima il consiglio dei ministri che dovrà timbrare la nota del Def. E’ ...

Legge di Bilancio - Di Maio : “Stiamo discutendo per far salire il deficit/pil oltre l’1 - 6%. Sfida a mantenere le promesse” : “Si sta discutendo” per fare “più dell’1,6% di deficit-pil” nel 2019. Ma “non è una Sfida a fare deficit ma una Sfida a mantenere le promesse per un paese migliore”. Lo ha spiegato il vice premier Luigi Di Maio a Circo Massimo su Radio Capital parlando della manovra, senza sbilanciarsi però su cifre precise in vista della Nota di aggiornamento al Def attesa domani in Cdm. “La mia non è una minaccia“, ha aggiunto il leader M5s riferendosi alle ...

Pensioni e Legge di bilancio : quota 100 senza penalità per le situazioni di crisi : Sulle Pensioni flessibili emergono nuovi dettagli in merito alla pensione anticipata con la quota 100 [VIDEO] ed alla possibile sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o di disagio lavorativo. Nel frattempo dal CNRL si commenta con soddisfazione il ritorno del riscatto della laurea tra le tematiche centrali della discussione politica. Infine, il giuslavorista Giuliano Cazzola commenta la ...